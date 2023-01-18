Hamileler Koronavirüse dikkat!

ABD’de yer alan George Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, Covid-19’un anneler ve yeni doğan bebekleri için onlarca ciddi hastalık riskini artırdığını gösterdi. Bilim insanları, ayrıca kadınların gebelikte corona virüs nedeniyle ölme olasılığı daha yüksek olduğunu söyledi.

Covid-19 pandemisi boyunca bilimsel çalışmalar, hamile kadınların corona virüse karşı özellikle savunmasız olduklarını vurguladı. Doktorlar, kendileri ve çocukları için riski azaltmak adına kadınları Covid-19’a karşı aşılanmaya çağırdı. Ancak, bu çalışmaların nasıl yapıldığı ve dahil edilen hastalardaki farklılıklar, özellikle az sayıda çalışmanın yürütüldüğü düşük gelirli ülkelerde, hastalığın etkisi hakkında ayrıntılı sonuçlara ulaşmayı zorlaştırdı.

ÖLÜM RİSKİ 7 KAT YÜKSEK

En son araştırma, pek çok ülkede yapılan onlarca çalışmada bildirilen 13 binden fazla aşılanmamış hamile kadından alınan verileri bir araya getirdi. Bilim insanları, verileri analiz ederek enfeksiyonun dünya çapındaki hamile kadınlar için oluşturduğu riskler hakkında güvenilir sonuçlara ulaşmayı amaçladı.

George Washington Üniversitesi’nden Dr. Emily Smith ve meslektaşları, araştırmalarda, Covid-19’a yakalanan hamile kadınların genel olarak yüzde 3'ünün yoğun bakıma alındığını ve bu oranın enfekte olmayan hamile kadınların dört katı olduğunu buldu. Ayrıca, enfekte olanların yaklaşık yüzde 2'sinin nefes almasına yardımcı olmak için mekanik ventilasyona ihtiyacı olduğu görüldü.

Bunun yanı sıra, Covid-19 hamilelikte daha yüksek bir ölüm oranıyla bağlantılıydı. Analiz edilen çalışmalarda, Covid-19’a yakalanan hamile kadınların yüzde 7'si, corona virüse yakalanmayanların ise yüzde 1’i öldü.

ZATÜRRE 23 KAT DAHA FAZLA YAYGIN

Covid-19 ile enfekte olan hamile kadınların yaklaşık beşte birinde zatürre gelişti ve bu da teşhisi, enfekte olmayan kadınlara göre 23 kat daha yaygın hale getirdi. Öte yandan, BMJ Global Health adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, aşılanmamış Covid-19’lu o annelerin erken doğum yapma ve bebeklerini yenidoğan yoğun bakımına yatırma olasılıklarının daha yüksekti. Smith, “Gebeliği sırasında Covid-19 olan kadınların corona virüse yakalanmayan hamile akranlarına kıyasla, yoğun bakıma düşme, hatta ölme veya preeklampsi gibi gebelikle ilgili bazı sorunlar yaşama riskinin daha yüksek olduğunu bulduk.

"AŞI OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"



Ayrıca, hamilelikte Covid-19 geçiren annelerin bebeklerinin erken doğma olasılığının daha yüksek olduğunu ve bebeklerin yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatma riskinin daha yüksek olduğunu gördük. Hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız aşı olmanızın gerçekten oldukça önemli” şeklinde konuştu.