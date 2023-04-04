Hamile kadınlar Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getirmek istiyorlar. Fakat hamilelerin oruç tutup tutamayacağına dair pek çok görüş mevcut. Peki, hamileler oruç tutabilir mi? Hamilenin oruç tutması caiz mi?

Gebelikte oruç tutmak bebeğin sağlığını etkileyebileceği için tavsiye edilmez. Bu sebeple hamileyken oruç tutamadığınız için kendinizi sorumlu hissetmenize gerek yoktur. Anne ve bebeğin sağlığı öncelikli olduğu için dinler de hamilelikte oruç tutmak konusunda bir zorunluluk belirtmez.

Hamilelikte ramazan orucu ile ilgili bilmenizde fayda bulunan birkaç konu var;

-Hamilelik, bebeğin gelişmekte olduğu hassas bir dönemdir. Bu sebeple annenin uzun süreli açlık yaşaması tavsiye edilmez,

-Susuz kalmak da bebeğin sağlığını etkileyebilecek bir durumdur,

Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için ihtiyaç duyduğu besinleri almanız önemlidir. Hamilelikte günlük olarak tüketilmesi gereken bazı besin kaynakları bulunur. Bunlar anne ve bebeğin sağlığını etkileyebilirler.

HAMİLELER ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Hamile birçok kadın Ramazan başta olmak üzere üç aylarda da oruç tutmak istiyor. Uzmanların açıklamasına göre; genel olarak gebe sağlıklı ise, annenin diyabet ve hipertansiyon gibi herhangi bir kronik hastalığı yoksa ve bebekte büyüme geriliği yoksa gebelikte oruç tutmanın sakıncası yoktur.

Diyanet'in açıklamasına göre;

‘’Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler.’’