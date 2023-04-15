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Uzmanlar açıkladı: Hamilelikte sağlıklı beslenme için 12 ipucu

Hamilelikteki bir yanlış beslenmenin çocuğun hayatını olumsuz yönde etkileyeceğin biliniyor. Bu süreçte uzmanlardan hamilelikte sağlıklı beslenme için 12 ipucu geldi. Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 14:51
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Hamilelikte sağlıklı beslenme için 12 ipucu

Uzmanlar açıkladı: Hamilelikte sağlıklı beslenme için 12 ipucu
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Editör: Beyza Damgacıoğlu

Yanlış beslenmeden uzak durmak ve doğru beslenmek, bedenen ve ruhen sağlıklı olabilmemiz için yaşamımız boyunca hayati öneme sahip olduğu bildirildi.

Bazı dönemler ise inşa hayatında daha fazla özen ve dikkat gerektiriyor.

Kadınlarda ise beslenmeye en fazla dikkat edilmesi gereken dönemlerden biri hamilelik süreci olduğu vurgulandı.

Uzmanlardan gelen hamilelikte sağlıklı beslenme için 12 ipucu dikkat çekti.

İşte hamilelikte sağlıklı beslenme için 12 ipucu…

-Bol su için

-Sofranızda demir kaynakları olsun

-Kolin içeren besinleri ihmal etmeyin

-Doymuş, yağ, tuz ve şekerden kaçının 

-Çay ve kahveyi sınırlandırın

-Proteine sofranızda yer açın 

-Tam tahılla beslenin

-Bolca lifli gıda tüketin

-Sebze ve meyveleriniz rengarenk olsun

-Karbonhidratsız olmaz 

-Bitkisel yağları tercih edin 

-Haftada 2-3 kez balık şart

GEBELİK (HAMİLELİK) NEDİR?

Cinsel ilişki sırasında kadın yumurtasının erkek üreme hücresi spermle döllenmesiyle başlayan süreç şeklinde tanımlanan gebelik (hamilelik) ortalama 37-40 hafta sürmektedir. Doğum kontrol yöntemlerine başvurulmayan cinsel birlikteliklerde hamilelik ihtimali artar.
 

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