Hamilelere sıcak havalarda su uyarısı!

Artan sıcaklıklar hepimizi zorlarken, özellikle gebelerin sıcak havalarda dikkat etmesi ve önlemler alması gerektiği ifade edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Didem Güneş Aktaş, sıcaklarda gebelerin alacağı önlemlerle ilgili açıklamalarda bulunurken, su tüketimine dikkat çekti.

"EN AZ 2.5 LİTRE SU TÜKETİLMELİ"

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte terlemenin de etkisiyle vücudumuzda su kaybının doğal olarak arttığını söyleyen Op. Dr. Didem Güneş Aktaş, “Gebelerin bu dönemde en az 2.5 litre su tüketmeleri ve hatta çok sıcak havalarda veya egzersiz yaptıkları günlerde 3 litre su içmelerini önemle tavsiye ediyoruz" dedi.

"AŞIRI YAĞLI VE AĞIR GIDALARDAN UZAK DURULMALI"

Op. Dr. Didem Güneş Aktaş, "Beslenmede hafif gıdalar tercih edilmeli, taze sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmeli ve bununla birlikte elbette proteinli gıdalar da ihmal edilmemelidir. Sindirim problemlerine neden olabileceği için aşırı yağlı ve ağır gıdalardan uzak durulmalıdır” ifadelerini kullandı.

"AÇIK YERLERDE SATILAN HİJYENİK OLMAYAN GIDALARDA UZAK DURULMALI"

Yazın beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konunun da gıda zehirlenmeleri olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Didem Güneş Aktaş, “Sıcaklıların artması ile birlikte gıdaların hızlı bozulma ihtimali artar, bununla birlikte bakteri ve toksin oluşumu ile gıda zehirlenmesi vakalarında artışlar görünür. Açık yerlerde satılan hijyenik olmayan gıdalarda uzak durulmalı, krema, tavuk ve konserve gibi riskli yiyeceklere dikkat edilmelidir” açıklamasında bulundu.

AŞIRI SICAKLARA DİKKAT

Gebeliğin doğası gereği anne adaylarında vücut ısısının artış gösterdiğini anımsatan Aktaş, “Hamileler yüksek sıcaklarda daha çok etkilenebilir. Özellikle günün en sıcak olduğu öğlen saatlerinde (11:00-16:00 arası) mümkünse dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Gölge, serin ve korunaklı alanlarda veya iklimlendirilmiş ortamlarda bulunmak gebeleri daha konforlu kılacaktır” dedi.