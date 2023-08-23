Hamilelik lekelerine doğal çözümler ortaya çıktı

Editör: Abdullah Keleş

Hamilelik döneminde değişen hormonlardan kaynaklı ortaya çıkan lekelenmeler kadınların korkulu rüyası olduğu biliniyor.

Peki, hamilelikte cilt lekeleri nasıl geçer? İşte hamilelikte leke oluşumu nedenleri ve çözümleri:

-KESİLMİŞ SÜT:

Kesilen süt hamilelikte oluşan cilt lekelerini ortada kaldırmak için uygulanabilecek en etkili yöntemlerden biridir. Kesilen sütü her akşam yatmadan önce lekelerin olduğu bölgeye uygularsanız lekelerden kurtulabilir hatta oluşmalarını engelleyebilirsiniz.

-E VİTAMİNİ VE HİNT YAĞI:

E vitamini ve Hint yağı karıştırıp her akşam yatmadan önce lekelere sürülürse cilt lekelerinde gözle görülen bir azalma olur.

-LİMON SUYU:

Limon doğal bir beyazlatıcıdır. Limonun içinde bulunan asitler ciltte oluşan lekeleri ve kararmaları engeller.

-KAYISI, ÇİLEK VE SALATALIK SUYU:

Kayısı, çilek ve salatalık suyunu aynı oranda bir kabın içinde karıştırın. Bu karışımı cildinize uygulayın. Bu şekilde 20 dakika bekleyin ve cildinizi ılık su ile durulayın.

-SOĞAN:

Bir soğanı kesin ve lekelerin olduğu bölgeye günde 2 kere uygulayın. Lekelerin zamanla yok olduğunu göreceksiniz.

-NİŞASTA TOZU VE SUSAM TOHUMU:

Nişasta ve susam tohumunu bir kabın içinde iyice ezin. Bu iki maddeyi bir krem kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin. Oluşan karışımı cilt lekelerine her gün düzenli olarak sürün.