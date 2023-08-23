Hamilelik lekelerine doğal çözümler ortaya çıktı

Hamilelik döneminde değişen hormonlardan dolayı ortaya çıkan ve kadınların korkulu rüyası olan lekelenmelere yönelik doğal çözümler ortaya çıktı.

Hamilelik lekelerine doğal çözümler ortaya çıktı

Editör: Abdullah Keleş

Hamilelik döneminde değişen hormonlardan kaynaklı ortaya çıkan lekelenmeler kadınların korkulu rüyası olduğu biliniyor.

Peki, hamilelikte cilt lekeleri nasıl geçer? İşte hamilelikte leke oluşumu nedenleri ve çözümleri:

-KESİLMİŞ SÜT:

Kesilen süt hamilelikte oluşan cilt lekelerini ortada kaldırmak için uygulanabilecek en etkili yöntemlerden biridir. Kesilen sütü her akşam yatmadan önce lekelerin olduğu bölgeye uygularsanız lekelerden kurtulabilir hatta oluşmalarını engelleyebilirsiniz.

-E VİTAMİNİ VE HİNT YAĞI:

E vitamini ve Hint yağı karıştırıp her akşam yatmadan önce lekelere sürülürse cilt lekelerinde gözle görülen bir azalma olur.

-LİMON SUYU:

Limon doğal bir beyazlatıcıdır. Limonun içinde bulunan asitler ciltte oluşan lekeleri ve kararmaları engeller.

-KAYISI, ÇİLEK VE SALATALIK SUYU:

Kayısı, çilek ve salatalık suyunu aynı oranda bir kabın içinde karıştırın. Bu karışımı cildinize uygulayın. Bu şekilde 20 dakika bekleyin ve cildinizi ılık su ile durulayın.

-SOĞAN:

Bir soğanı kesin ve lekelerin olduğu bölgeye günde 2 kere uygulayın. Lekelerin zamanla yok olduğunu göreceksiniz.

-NİŞASTA TOZU VE SUSAM TOHUMU:

Nişasta ve susam tohumunu bir kabın içinde iyice ezin. Bu iki maddeyi bir krem kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin. Oluşan karışımı cilt lekelerine her gün düzenli olarak sürün.

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