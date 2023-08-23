Hamilelik lekelerine doğal çözümler ortaya çıktı

Editör: Abdullah Keleş
Hamilelik döneminde değişen hormonlardan kaynaklı ortaya çıkan lekelenmeler kadınların korkulu rüyası olduğu biliniyor.
Peki, hamilelikte cilt lekeleri nasıl geçer? İşte hamilelikte leke oluşumu nedenleri ve çözümleri:
-KESİLMİŞ SÜT:
Kesilen süt hamilelikte oluşan cilt lekelerini ortada kaldırmak için uygulanabilecek en etkili yöntemlerden biridir. Kesilen sütü her akşam yatmadan önce lekelerin olduğu bölgeye uygularsanız lekelerden kurtulabilir hatta oluşmalarını engelleyebilirsiniz.
-E VİTAMİNİ VE HİNT YAĞI:
E vitamini ve Hint yağı karıştırıp her akşam yatmadan önce lekelere sürülürse cilt lekelerinde gözle görülen bir azalma olur.
-LİMON SUYU:
Limon doğal bir beyazlatıcıdır. Limonun içinde bulunan asitler ciltte oluşan lekeleri ve kararmaları engeller.
-KAYISI, ÇİLEK VE SALATALIK SUYU:
Kayısı, çilek ve salatalık suyunu aynı oranda bir kabın içinde karıştırın. Bu karışımı cildinize uygulayın. Bu şekilde 20 dakika bekleyin ve cildinizi ılık su ile durulayın.
-SOĞAN:
Bir soğanı kesin ve lekelerin olduğu bölgeye günde 2 kere uygulayın. Lekelerin zamanla yok olduğunu göreceksiniz.
-NİŞASTA TOZU VE SUSAM TOHUMU:
Nişasta ve susam tohumunu bir kabın içinde iyice ezin. Bu iki maddeyi bir krem kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin. Oluşan karışımı cilt lekelerine her gün düzenli olarak sürün.