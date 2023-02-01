1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanından 'hamilelik sürecinde yaşanabilecek böbrek taşı' uyarısı

Uzmanından 'hamilelik sürecinde yaşanabilecek böbrek taşı' uyarısı

Üroloji Bölümü Doktoru Doç. Dr. M. Tolga Gülpınar'dan 'hamilelik sürecinde yaşanabilecek böbrek taşı' uyarısı geldi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 12:04
Takip Et

Hamilelik sürecinde yaşanabilecek böbrek taşı uyarısı

Uzmanından 'hamilelik sürecinde yaşanabilecek böbrek taşı' uyarısı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Üroloji Bölümü Doktoru Doç. Dr. M. Tolga Gülpınar, gebelik döneminde birçok anne adayı gebeliğe bağlı çeşitli sorunlar ile karşılaşabilir. Hamilelik sırasında böbrek ağrısı olduğunda ise çok dikkat edilmelidir. Gebelikte böbrek taşlarının sıklıkla görüldüğünü belirterek, “Üriner taşlar gebelikte ağrılara, enfeksiyonlara, ara ara hastaneye yatma gereğine hatta erken doğuma bile neden olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. M. Tolga Gülpınar böbrek taşı oluşumu ve gebelerde dikkat edilmesi konular hakkında uyarılarda bulundu.

Dr. Gülpınar şunları belirtti:

“Gebelik döneminde taş oluşumu riski artmaz ve yaklaşık olarak 150 gebeden biri taş hastalığına yakalanır. Ancak öncesinde bilinen taş hastalığı olanların dikkat etmesi ve önlem almaları uygun olacaktır. Gebelik döneminde taş hastalığından şüphelenildiğinde tanı koymakta bazı güçlükler yaşanır. Normalde taş hastalığı tanısında sıklıkla kullanılan röntgen, piyelografi ve özellikle en detaylı bilgi sağlayan bilgisayarlı tomografi gibi tetkikler radyasyon içerdiği için hem anne hem de çocuk sağlığında sorunlara yol açarlar.”

“PLANLI BİR GEBELİKTE ÖNCE DOKTOR MUAYENESİ YAPTIRIN”

Gebelerde taş hastalığının tanısında en uygun görüntüleme yönteminin ultrasonografi olduğunu belirten Doç. Dr. M. Tolga Gülpınar şunları belirtti:

“Ancak ultrason hem çok detaylı bilgi veremez hem de gebelerde zaten normalde de görülebilen böbrek şişmeleri (hidronefroz) taş hastalığından ayırt edilemeyebilir. Bu nedenle öncesinde taş hastalığı olan kadınların planlı bir gebelik söz konusu ise mutlaka gebe kalmadan önce ürolojik kontrollerini yaptırmaları gerekir. Erken teşhis kötü sürprizlerle karşılaşma ihtimalini büyük oranda ortadan kaldırıyor”

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Üroloji Bölümü Doktoru Doç. Dr. M. Tolga Gülpınar şunları açıkladı:

“Gebelik döneminde taş düşüren kadınlar için ilk tercihimiz, taşın boyutu da uygunsa taşı kendilerinin düşürmeleri olacaktır. Ancak taş düşürmek bilinen en ağrılı hastalıkların başında gelir. Gebelik döneminde kullanılan ilaçlar çocuğa da etki edeceği için gebenin ağrısı yeterince kesilemeyebilir. Taş hastalığı tedavisinde sıklıkla kullandığımız Şok dalga tedavileri (ESWL) gebelik döneminde kullanılamazlar. Taşı büyük olan veya ağrısı yeterince giderilemeyen hastalar için ise üreterorenoskopik taş tedavisi kurtarıcı olur. Bu yöntem ameliyathane ortamında ve anestezi ile uygulanır. İdrar yolarından ilerletilen bir kameralı sistem sayesinde taşa ulaşılır. Hastanın karnına herhangi bir kesi yapılmaz, tamamen kapalı bir uygulamadır. Taşa kameranın sayesinde ulaştıktan sonra lazer ile taş kırılır ve hastanın ağrısı hızlı bir şekilde kesilir. Ağrıya bağlı tansiyon yükselmeleri ve erken doğum riski azaltılmış olur. Gebelik sonlandıktan sonra da detaylı radyolojik incelemelerle hastanın takibi mümkün olur”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
2
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
3
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
4
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
5
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
6
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
7
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti
﻿Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti
﻿Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti
﻿İşaret parmağınız uzunsa aman dikkat
﻿İşaret parmağınız uzunsa aman dikkat
﻿İşaret parmağınız uzunsa aman dikkat
﻿Bursa-İstanbul kara yolunda kar engeli
﻿Bursa-İstanbul kara yolunda kar engeli
﻿Bursa-İstanbul kara yolunda kar engeli
﻿Doktorlar şokta! Tam 9 kilo
﻿Doktorlar şokta! Tam 9 kilo
﻿Doktorlar şokta! Tam 9 kilo
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.