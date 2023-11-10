Hamilelikte cilt lekeleri nasıl geçer? Hamilelik lekelerine doğal çözümler

Hamilelik döneminde değişen hormonları nedeniyle ortaya çıkan ve kadınların korkulu rüyası olan lekelenmelere yönelik doğal çözümlerin ortaya çıkması dikkat çekti.

Tayyip Salih Yılmaz KAYNAK: Haber Merkezi
Hamilelikte cilt lekeleri nasıl geçer? Hamilelik lekelerine doğal çözümler

Hamilelik döneminde hormonların değişmesi sonucu kadınların başına gelen cilt lekeleri için doğal yöntemler bulunuyor.

Bu lekelerden kurtulmak ya da önlemek için evde kolayca hazırlayabileceğiniz bazı karışımlar şunlardır:

-Kesilmiş süt: Kesilmiş süt cilt lekelerini gidermek için en etkili doğal çözümlerden biridir. Kesilmiş sütü lekeli bölgelere her gece yatmadan önce sürerseniz lekelerin azaldığını ya da oluşmadığını görebilirsiniz.

-E vitamini ve Hint yağı: E vitamini ve Hint yağı cilt lekelerine iyi gelen bir başka karışımdır. Bu iki malzemeyi eşit oranda karıştırıp lekeli bölgelere her gece yatmadan önce uygulayın. Cilt lekelerinizin zamanla azaldığını fark edeceksiniz.

-Limon suyu: Limon doğal bir beyazlatıcı özelliğe sahiptir. Limon suyunu lekeli bölgelere sürerek cilt lekelerini ve kararmaları önleyebilirsiniz.

-Kayısı, çilek ve salatalık suyu: Kayısı, çilek ve salatalık suyunu eşit miktarda bir kaseye koyup karıştırın. Bu karışımı cildinize sürün ve 20 dakika bekleyin. Sonra cildinizi ılık su ile yıkayın.

-Soğan: Soğan da cilt lekelerine karşı etkili bir doğal çözümdür. Bir soğanı ikiye bölün ve lekeli bölgelere günde iki kez sürün. Cilt lekelerinizin kaybolduğunu göreceksiniz.

-Nişasta tozu ve susam tohumu: Nişasta tozu ve susam tohumunu bir kaseye koyup iyice ezin. Bu iki malzemeyi krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Oluşan karışımı cilt lekelerine her gün düzenli olarak sürün.

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