Hamilelikte eksikliği çocukta ilerde zeka geriliğine neden oluyor. Uzmanlar uyardı

Hamilelik dönemi, anne adayları için beslenme ve sağlık açısından oldukça önemli bir süreç olmasıyla biliniyor.

Bu dönemde iyot eksikliği, fetüsün beyin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve çocuklarda ileride zeka geriliğine neden olabilir.

İşte konuyla ilgili uzmanların görüşleri ve bilimsel araştırmaların bulguları:

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Erdinç Ateş'in Açıklamaları

Op. Dr. Erdinç Ateş, iyotun, vücudun enerji metabolizması ve tiroid hormonlarının üretiminde kritik bir rol oynadığını belirtti.

Ateş, "Gebelik dönemindeki kadınların iyot ihtiyaçları diğer insanlara göre çok daha fazladır. İyot eksikliği olan gebelerde, gereken iyot ihtiyaçları karşılanmalıdır" diye ekledi.

Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu'nun Uyarıları

Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, hamilelik sırasında iyot eksikliğinin, fetüsün beyin gelişimini olumsuz etkileyebileceğini ve zihinsel gerilik gibi kalıcı hasarlara neden olabileceğini vurguladı.

Bilimsel Araştırmaların Işığında İyot Eksikliği ve Zeka Gelişimi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, iyot eksikliği dünyada çocuklarda beyin ve zeka gelişiminin önlenebilen en yaygın sebeplerinden biri olarak kabul ediliyor.

İyot eksikliği nedeniyle yeterli zeka gelişimi gösteremeyen en az 30 milyon çocuk bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, yapılan çalışmalar, iyot eksikliğinin çocuklarda IQ'da 12-13 puan azalmauya neden olduğu gösterdi.

Hamilelikte iyot eksikliği, anne ve çocuk sağlığı için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Uzmanlar, hamilelik öncesi ve sırasında uygun iyot alımının sağlanmasının önemini vurguluyorlar.

İyot eksikliğinin önlenmesi, çocukların sağlıklı beyin gelişimi ve zeka kapasitesinin korunması için hayati önem taşımakta.