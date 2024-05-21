Hamilelikte ilk belirtiler nelerdir?

Özellikle vücudun hormonal değişimi zaman içerisinde çeşitli belirtiler ile kendini gösterir. Her kadın için hamilelik belirtileri aynı olmayabilir ve belirtilerin şiddeti de kişiden kişiye değişiklik gösterir. Gebelik belirtilerini çok hafif düzeyde yaşayan kadınların sayısı da oldukça fazladır.

Hamileliğe dair yaşanan belirtiler arasında en yaygın olanlara şu örnekleri verebiliriz:

Adet Gecikmesi

Hamileliğin ilk habercilerinden biri adet gecikmesidir. Adet dönemleri mevsim geçişlerinden bile etkilenebilir ve bu nedenle 1-2 günlük gecikmeler normal kabul edilir. Ancak daha uzun süre adet gecikmesi yaşanıyorsa gebelik testi yapılması önerilir.

Sabahları Mide Bulantısı

Gebeliğin tipik belirtilerinden biri de özellikle sabah saatlerinde yaşanan mide bulantısıdır. Bazı kişilerde mide bulantısıyla birlikte kusma şikâyeti de olabilir. Aynı zamanda iştahta azalma da bu belirtilere eşlik edebilir. Sabahları mide bulantısı yaşama genellikle gebeliğin 6. haftasında başlar ve ilk 3 ay boyunca devam eder.

Memelerde Değişim

Gebeliğin ilk haftalarından itibaren memelerde dolgunlaşma ve şişkinlik hissi de yaşanmaya başlar. Aynı zamanda memelerde hassasiyet hissi de oluşur. Bu değişim aslında gebeliğin ilk günlerinde başlar ancak anne adayının hissetmesi bir hafta kadar sonra olur. Zamanla meme uçlarında da koyulaşma meydana gelir ve damarlar çok daha belirgin bir görünüm kazanır.

Yorgun Hissetme

Hamileliğin başlamasıyla birlikte günlük aktivitelerde bir değişim olmasa da kadınlar kendilerini daha yorgun hissederler. Bunun nedeni ise vücudun değişen hormonal dengeye uyum sağlama çabasıdır. Özellikle cinsiyet hormonu olarak bilinen progesteron hormon seviyesi anne adaylarının kendini yorgun hissetmesine neden olur. Bu hormon metabolizma hızının azalmasını da sağlar. Bu dönemde bol bol dinlenmek en doğru olandır. Enerji seviyesinin yeniden yükselmesi ve bitkin hissetme şikayetinin ortadan kalkması gebeliğin 4. ayında olur.

Sıklıkla İdrara Çıkma

Vücutta meydana gelen pek çok değişimden biri de sıvı miktarında artış olmasıdır. Bu da sık sık idrara çıkma isteğini beraberinde getirir. Ayrıca gebelik döneminde böbreklerin eskisine nazaran çok daha aktif çalıştığını eklemek gerekir. Sıklıkla idrara çıkma isteğinin nedenlerinden biri de budur. İdrara çıkma isteği gece saatlerinde daha fazla olur.

Aşerme

Aşerme de belirtilerden biridir ancak gebeliğin daha ileri dönemlerinde yaşanır. İlk gebelik belirtileri arasında aşerme yoktur. Enerji ve kalsiyum oranı yüksek olan gıdalara karşı daha fazla aşerme yaşandığını söyleyebiliriz. Anne adayları gebelik öncesinde severek yedikleri gıdalardan tiksinebilir. Bu durum gayet normaldir. Bununla birlikte bazı gıdaların kokusunun rahatsızlık vermesi de yaşanan belirtiler arasında yer alır.

Hamilelik Belirtileri Ne Zaman Başlar?

Aslında döllenmenin meydana gelmesi ve döllenen yumurtanın rahme yerleşmesi ile birlikte hamilelik hormonu olarak bilinen beta hCG hormonu da salınmaya başlar. Bu hormonun kana karışmasıyla beraber vücutta çeşitli değişimler yaşanır. Ancak anne adaylarının bu değişimleri hissetmesi için bir süre zaman geçmesi gerekir. Adet gecikmesinin yaşandığı dönemde hafif de olsa belirtiler kendini gösterir.

Memelerde hassasiyet ve şişme gibi belirtilerin daha erken dönemde yaşandığını söyleyebiliriz. Mide bulantısı ya da aşerme gibi belirtiler ise daha geç dönemde yaşanır. Hamileliğin 10. Haftası civarında anne adayının kalp atışında artış olur. En çok merak edilen unsurlardan biri de ilk hafta hamilelik belirtileri ya da erken dönem hamilelik belirtileridir. Bu konuda detaylı ve doğru bilgilere ulaşmak için Acıbadem internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Gebelik belirtilerine dair merak edilen tüm soruların yanıtlarını bu sitede bulacaksınız.