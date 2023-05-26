Hamilton'dan Ferrari kararı

Ferrari'nin hedefindeki Mercedes pilotu Lewis Hamilton transfer iddialarına son noktayı koydu.

Hamilton'dan Ferrari kararı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Formula 1'de 7 dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'un adı Ferrari ile son günlerde sıkça anılıyordu. İtalyan devinin yıldız pilot için 40 milyon pound değerinde bir sözleşme önerdiği iddiaları gündeme damgasını vurdu.

Lewis Hamilton takvimin 7. yarışı olan Monaco Grand Prix'i öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Geçtiğimiz hafta yarış iptal olunca, insanlar sıkıldı ve böyle bir şey uydurdu" diyen Hamilton, "Mercedes'le yeni kontratım için anlaşmak üzereyim" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Formula 1'de 16 şampiyonluğu bulunan Ferrari, takımlar klasmanında son kez 2008 yılında mutlu sona ulaştı.

İtalyan ekibiyle ile şampiyonluğa ulaşan son sürücü ise 2007 sezonunda Kimi Raikkonen olmuştu.


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