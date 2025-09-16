Hamilton'dan Gazze çağrısı: "Sessiz kalamayız"

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Ferrari'nin tecrübeli pilotu Lewis Hamilton, Gazze için paylaşım yaptı.

Gazze'de yaşananlara sessiz kalınmaması yönünde çağrısında bulunan Hamilton, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazze’deki durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Son iki yılda nüfusun %10’undan fazlası öldürüldü ya da yaralandı – bunların arasında on binlerce çocuk da var – ve bu sayı giderek artmaya devam ediyor. Gazze Şehri’ne yapılan son saldırı yüz binlerce insanı evlerinden etti; Gazze Şeridi’ndeki hastaneler zaten kıtlık çekenlerle ve hiç bitmeyen bombardımanların yaralılarıyla dolup taşmış durumda.

Bugün, Birleşmiş Milletler’in bir soruşturma komisyonu, Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak nitelendirdi. İnsan olarak buna sessiz kalamayız ve bunun devam etmesine izin veremeyiz."