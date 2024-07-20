Hamilton'tan Schumacher'e sert kapak

Gerçeklerle ortaya çıktı. Eski Formula-1 pilotu ve yedi kez şampiyon Michael'ın kardeşi Ralf Schumacher, sosyal medyada eşcinsel olduğunu tüm dünyaya itiraf etti.

Macaristan Grand Prix'si öncesinde, aralarında geçmişte Ralf ile pistte yarışan yıldız Fernando Alonso'nun da bulunduğu birçok yarışmacıya bu konu soruldu.

Alonso, Ralf'in itirafı hakkında yorumda bulundu. Alonso "Onu tebrik ediyorum. Benden ve tüm F1 camiasından tam destek alması lazım. Kendisini iyi hissetmesi harika ve hepimiz onun için aynısını diliyoruz" diye konuştu.

Konu hakkında konuşan bir sonraki kişi ise bir başka F1 pilotu Nico Hülkenberg oldu. Konu hakkında "Bu çok kişisel bir konu ama onu tebrik ediyorum. Çeşitliliğin ve katılımın her şey olduğu günümüzün modern dünyasında bunda yanlış bir şey yok” diyen Hülkenberg, Ralf'in ortaya çıkmasını kabul etmeyenlerin de F1 camiasında var olduğunu sözlerine ekledi.

"Hülkenberg ayrıca "Nefret her zaman var olacak, özellikle sosyal medyada. Orada insanlar saklanabildikleri için bunu kolaylıkla suistimal ediyorlar" dedi.

Öte yandan yıldız Lewis Hamilton, Ralf'ı azarladı. Neden? Avusturyalı Heute web sitesine göre Schumacher, 2021'de Hamilton'ı yarışlar sırasında LGBTQ+ topluluğunu desteklediği için eleştirmiş ve şöyle demişti:

"Sözleri ve eylemleri herkesin baz aldığı ünlü birinin hareketlerine dikkat etmesi gerekiyor. Bu çok önemli ve bu sapkın fikirleri Instagram ve diğer sosyal ağlarda utanmadan sunabiliyor. Peki ama neden bunu hep Mercedes takımıyla ve yarış pistlerinde iken yapıyor?"

Hamilton bu sözleri hatırlatarak şunları söyledi:

"Ralf o zamanlar bunun iyi bir fikir olmadığını düşünüyordu. Belki de artık fikrini değiştirmiştir"