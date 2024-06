Hamit Altıntop çağrıyı yaptı

14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Futbol Takım’da turnuva öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Takımdaki havadan bahseden Hamit Altıntop, “Ortam nazar değmesin çok iyi diyebiliriz. Evet bazı küçük sakatlıklarımız olsa da bu futbolun maalesef bir parçası. Kenetlenmiş bir ortam var. Kendimize güveniyoruz. En iyi şekilde hazırlandığıma inanıyoruz. Futbol biliyorsunuz sonuç olarak her şey olabilir ama gayretimizden, çabamızdan ve konsantrasyonumuzdan hiç şüphe etmeyeceğimiz bir ortam var. Bu zaten başarının yarısıdır diye inanıyorum. Arkadaşlarımız performanslarını sahaya yansıtırsa istediğimiz sonuçları ve başlangıcı salı günü yapabileceğiz diye inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“AVRUPA TAKIMLARI HER ZAMAN BİZDEN ÇEKİNMİŞTİR”

Ciddiye alınacak bir takım olduklarını ifade eden Altıntop, “Şimdi burada önemli olan ilk maçın sonucundan ziyade elbet Türkiye futbolundan, Türkiye Milli Takımı’ndan bir saygı veya bir çekinme Avrupa takımlarında her zaman olmuştur. Ama bizim için de önemli olan bunun altını doldurabilmek. Biz ciddiye alınabilecek bir takımız. O oyuncu grubunun olduğunu biliyoruz. Ama takım olarak da bunu artık istikrarlı bir şekilde oyunumuzda ve duruşumuzda yansıtmamız çok önemli. Siz şimdi güzel bir kamp ortamından bahsediyorsunuz. Bunun ana sebebi, yönetim, hocamız, oyuncular, medya, pazarlama ve sizlerle beraber iç içe olduğumuza inanıyoruz. Evet sürtüşmeler ve zorluklar her zaman oluyor. İşte talepleriniz var, her zaman tatmin edemiyoruz belki sizi ama iç içe olduğumuzda, birbirimize saygı gösterdiğimizde ve en önemlisi hedefe hepimizin odaklandığını görmek beni inanılmaz mutlu ediyor” diye konuştu.

“ÖZELLİKLE HOCAMIZIN TALEP ETTİĞİ GELEN OYUNCU YÜZDE 100 HAZIR OLMALI”

A Milli Futbol Takımı’ndaki oyuncuların sakatlık durumları ile alakalı açıklamalarda bulunan Altıntop, sözlerine şöyle devam etti:

“Sakatlıklar şöyle bizi düşündürüyor. Dediğiniz gibi her zaman 2-3 oyuncu tolere edilebilir. Maalesef ağır bir travma yaşayan Enes, ya da Çağlar Söyüncü’nün son lig maçında sakatlanması, ondan sonra maalesef ayrı büyük bir travma yaşayan Ozan Kabak… Bunlar baktığınızda çok hafife alınacak kariyerli oyuncularımız değil, tecrübeli oyuncularımız. Onun için burada küçük sakatlıklardan bahsederken işte Ferdi’nin küçük bir sakatlığı vardı, İrfan Can, Zeki’nin küçük sakatlıkları… Bunlar biriktikçe biliyorsunuz biraz daha problem haline gelebiliyor. Ama bunlar yönetilebilecek şeyler. Özellikle hocamızın talep ettiği gelen oyuncu yüzde 100 hazır olmalı. Yüzde 100’nü vermesi lazım ki bizim ülkemize ve vatandaşlarımıza büyük bir sorumluluğumuz var. Onun için gelen oyuncu bunu sahaya yansıtması lazım. Hiçbir şekilde bahane istemiyoruz. Hiçbir şekilde tırnak içinde söylüyorum ağlama, sızlanma veya kıvranma öyle şeyler istemiyoruz. Aslanlar gibi sahaya çıkacağız ve yüzde 100’müzü vereceğiz. Sonunda Allah ne takdir eden bunun hepsini göreceğiz.”

Sakatlık yaşayan oyuncuları ilk maçtan bir gün önce kadrodan çıkarabileceklerini hatırlatan Altıntop, “Bunu İrfan üzerinden söylemiyorum. Genel anlamda kaleci değişikliği turnuva esnasında veya sürecinde yapabiliyorsunuz. Ama oyuncu için ilk maçtan bir gün önce kadro değişikliği sakatlık dolayısıyla yapabiliyorsunuz. Onu da raporlar doğrultusunda yapıyorsunuz. Prosedür öyle gerektiriyor. Orada değişiklik yapabiliyorsunuz. Türkiye’miz için öyle bir şeye ihtiyacımız olursa ki inşallah olmaz, olursa da 17 Haziran” dedi.

“İLK MAÇ OLMASA DA İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ MAÇ VAR”

Ferdi Kadıoğlu’nun sakatlık durumu ile ilgili yorumlarda da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, “Bugün bölüm bölüm takımla da idmana başladı, olumlu. Dediğim gibi burada 3 maçlık periyodu dikkate almak lazım. Orada da hocanın iletişimi muhteşem. İlk maç olmasa da ikinci veya üçüncü maç var. Oraya da arkadaşlarımızı hazırlıyoruz. Çünkü hepsi teker teker çok büyük bir görevi üstleneceklerine inanıyorum. Hepsinin hazır olması lazım. Her oyuncuyu kullanacağımıza inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

“BURADA SADECE OYUNCULAR KENDİLERİNİ TEMSİL ETMİYORLAR, TÜRKİYE’MİZİ TEMSİL EDİYORLAR”

Ana hedeflerinden birinin örnek bir şeyi temsil etmek olduğunu ifade eden Hamit Altıntop, “Mutlu olduğunuz bir yerde aklınız başka yerde olmaz. Öyle bir gerçek var. Ben inanıyorum ki burada istişare çok önemli. Açık ve şeffaf olmak çok önemli. Bizim bazı kurallarımız da var. Biz yarın akşamdan itibaren hiçbir şekilde misafir kabul etmiyoruz. 10 gün artık bitti. Artık 10 gün Türkiye’miz, futbolumuz, milli takımımız var. Yani burada sadece oyuncular kendilerini temsil etmiyorlar, Türkiye’mizi temsil ediyorlar. Burada olmayan oyuncu kardeşlerimizi de temsil ediyorlar. Yani büyük bir camiayı temsil ediyorlar. Bunun farkında olmamız lazım. Tabii ki onlara da nefes alabilecekleri veya kendilerini dinlendirebilecekleri alanı veriyoruz. Siz de gezme fırsatı buldunuz. Burada onların maça en iyi şekilde hazırlanmaları, kafalarını dağıtmaları ve yeri geldiğinde de dinlenmeleri önemli. Dün hocamız analizlerinden sonra dinlenmelerini uygun gördü. Orada birkaç saat de olsa farklı bir hava almaları için tesisten de dışarı çıkma fırsatları oldu. Bu serbestti ama belirli bir saat var. O saatte de yine burada olmaları gerekiyor. Bu bizim için de geçerli. Bizim de ihtiyacımız var, bizim de deşarj olma ihtiyacımızı bir nevi gidermek lazım. Ama yine söylüyorum burada ölçü ve denge çok önemli. Onu da bugüne kadar iyi yönettiğimizi inanıyorum. İnşallah bunu sahaya da yansıtırız. Çünkü bizim ana hedeflerimizden biri örnek bir şeyi temsil etmek istiyoruz. Buradaki ana başlık takımın etrafında olabilmek” diye konuştu.

“ANA GÖREVİMİZ TAKIMI VEYA HER TEK OYUNCUYU EN İYİ ŞEKİLDE TURNUVAYA HAZIRLAMAK”

En önemli olan oyuncuya doğru geri dönüşü yapmak olduğunu ifade eden Altıntop, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu aslında her fırsatta oluyor. Burada ana görevimiz zaten takımı veya her tek oyuncuyu en iyi şekilde turnuvaya hazırlamak. Bunu bir öğrenim süreci değil de bunu bir paylaşım olarak yapıyoruz. Uyarı veya hatırlatma olarak. Daha bilinçlendirme, konsantrasyonlarını yükseltme anlamında yapıyoruz. Ama burada en önemli olan çocuğa doğru geri dönüşü yapmak. Bunun zamanlaması çok önemli. Ne zaman buna ihtiyacı var, işte bu bitti yeni bir sınava geçme anlamında önemli. Orada doğru ayarı bulmaya çalışıyoruz. Biz onların arkadaşları ve ağabeyleri olarak yapıyoruz. Yeri geldiğinde de doğru direktifleri vermek, netlik kazandırma anlamında önceden de hazırlıklarımızı yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu özellikle genç kardeşlerimizde net bir şekilde o yolu çizdiğinizde onlar da çok değerli, çok önemli karakterlere sahip. O zaman hiçbir problem aslında olmuyor.”

“BU TAKIMDA TARİH YAZABİLECEK BİR POTANSİYEL KESİNLİKLE VAR”

Futbolu savaş alanına çevirmeye gerek olmadığını söyleyen Hamit Altıntop, “Ben aslında futbolda bu baskıyı kabul etmiyorum. Futbol bir eğlence sektörü. Bunu da unutmayalım. Savaş alanına çevirmeye gerek yok. Biz bu oyunu ciddi şekilde hazırlanarak, kazanmak için oynuyoruz. Günün sonunda iyi bir sonuç olmasa da doğru bir bakış açısı ve yaklaşımla her zaman kazanan olabilirsiniz. Bunu olumluya çevirmek de bizim sorumluluklarımız. Evet genç bir takımımız var ortalama olarak baktığınızda. Ama bu şey anlamına gelmiyor biz sahaya çıkıp kazanmak istemiyoruz. Ama diğer taraftan mantıklı baktığınızda bu takımı koruyabilirsek, geliştirebilirsek ve önlerini açabilirsek çok değerli olacak. Çünkü takım oyunundan bahsediyoruz. Kendini daha iyi bilen, daha fazla süre alan oyuncu grubu genelde tarih yazıyor. Bu takım da tarih yazabilecek bir potansiyel kesinlikle var” yorumlarında bulundu.

“PORTEKİZ MAÇI BİZİM BAŞLANGICIMIZ OLACAKTIR”

Ana hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu ifade eden Altıntop, “Bayram var, bayramda da insanların aile ile beraber olmak istediklerini veya böyle bir seyahati yapamadıklarını kesinlikle anlıyoruz. Onun için de ikinci maça belki Cristiano’dan dolayı, belki de Portekiz bizlerin en yakın rakibi olduğu için prestij maçı gibi görmek diye bir gerçek de var. Sadece bizim vatandaşlarımız için değil, bütün Dünya’daki futbolseverler için de öyle. Ama anahtar maçımız o olmayacaktır. Bizim başlangıcımız olacaktır. Ben inanıyorum ki iyi bir başlangıçtan sonra bunu yönetmesi daha kolay olabilir. Onun için ikinci maça biraz daha ferah, özgüvenli ve rahat girmek var. O da bize ayrı bir enerji katabilir. Ama ana hedef belli grupları geçmek. Maç maç değerlendirip, olaya yaklaşmak aslında en sağlıklı” dedi.

“EN ÖNEMLİSİ HİKAYENİN SONU BİZİ MUTLU ETMESİ”

Duruş, konsantrasyon ve kolektif futbolu yansıtma anlamında bunu göstermek gerektiğini söyleyen Altıntop, “Hesaba kitaba girmeye gerek yok. Biliyorsunuz Portekiz 2016’da kupayı kazandığında 3 tane beraberlik aldı. Günün sonunda tüm kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum bizim ilk ana hedefimiz duruşumuzun, konsantrasyonumuzun kolektif futbolu yansıtma anlamında bunu göstermemiz. Diğer tarafta da tabii ki her maçı kazanmak ama en önemlisi hikayenin sonu bizi mutlu etmesi” şeklinde konuştu.

“HOCAMIZI VE OYUNCULARIMIZI SON DÜDÜĞE KADAR KALPTEN DESTEKLEYELİM”

A Milli Futbol Takımı’na sahip çıkmak gerektiğini ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, “Her zamanki değerimiz milli takımımız, bayrağımız buna sahip çıkalım. Bayrağımızın altında buluşalım, tek yürek olalım. Hocamızı ve oyuncularımızı son düdüğe kadar kalpten destekleyelim. O düdükten sonra da analizlerimizi sizlerle samimi bir şekilde devam ederiz” şeklinde konuştu.

“SEÇİMDEN SONRA NEREYE DOĞRU YÖN ALIRIZ KENDİMİZCE BİR KARAR VERECEĞİZ”

18 Temmuz’da yapılacak seçim ile ilgili de konuşan Altıntop, sözlerini ise şöyle tamamladı:

“O bu an değil, turnuvadan sonra. Umarım 14 Temmuz’dan sonra. Biliyorsunuz 18 Temmuz’da bir seçim olacak. Kendimizce gelecekle ilgili düşüncelerimiz ve fikirlerimiz var. Nereye doğru yön alırız kendimizce bir karar vereceğiz. Ama ilk önce ortak değerimiz milli takımı en iyi şekilde temsil etmek ve en yükseklere çıkarmak.”