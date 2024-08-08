Hamit Altıntop itiraf etti. Bakın ne yapmış

Kaynak: Haber Merkezi
Hamit Altıntop itiraf etti. Bakın ne yapmış

Futbol Federasyonu'nun eski milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop, görev yaptığı süre içinde olanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamit Altıntop'tan flaş itiraf

Futbol Federasyonu'nun eski milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop, yayıncı kurul Beinsports'ta katıldığı programda çarpıcı itiraflarda bulundu.

Altıntop, "Benim, Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok" sözleri hatırlatılınca şu ifadeleri kullandı:

"Ben bununla ilgili sonradan açıklama yaptım. Bunun doğru bir cümle olmadığını kabul ediyorum. İçeriği ile ilgili aynı fikirdeyim. Mesai yapmış, dünyayı görmüş ve bunu kendine dert etmiş insanlardan faydalanılması gerektiğini orada söylemek istedim. Biz de insan oğluyuz, bizde de birikiyor. Maalesef biz de böyle bir açıklamada bulunduk.

Doğru bir yaklaşım değildi. Tatlı dilli olalım dedik olmadı, sessiz kalalım dedik olmadı, agresif olalım dedik hiç olmadı. Biz de şaşırdık artık. Biz kime ne yapmışız? Başarılı olma kriteri nedir? Uluslar Ligi'nde C'den B'ye çıktık. Elemelerde lider olduk. EURO2024'te heyecanlandık, Allah yüzümüze gülse belki de yarı final görecektik. Turnuvada 50 maç vardı, 47. maçta elendik. '7 maçlık bir hikaye yazabiliriz' dediğimde, bunu kalpten ve inanarak söyledim."

Hamit Altıntop şöyle devam etti:

"Bunlar ülkenin başarısı, benim başarım değil. Estağfurullah, haddimi aşarak öyle bir şey söylemem. Kulüplerin başarısı bu, çünkü oyuncular yıl boyunca kulüplerinde çalışıyorlar. Bazı başkanlara teşekkür ettim. Bazı başkanlara ulaşamadım. Bazılarını bilinçli bir şekilde aramadım. Çünkü yaklaşımlarından dolayı o ilgiyi hak etmediler. Hamit Altıntop olarak, bir Türk vatandaşı olarak ben de haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Hepsinin canı sağ olsun."

İlgili Haberler
Trabzonspor evinde yıkıldı
Son Haberler
Aracı polisin üstüne süren şahıslar kamerada Gündem
Aracı polisin üstüne süren şahıslar kamerada
Borcunu ödemediği çiçekçiyi siparişini göndermediği için öldürmüş Gündem
Borcunu ödemediği çiçekçiyi siparişini göndermediği için öldürmüş
Trabzonspor evinde yıkıldı Spor
Trabzonspor evinde yıkıldı
Boya yaparken balkondan beton zemine çakıldı Gündem
Boya yaparken balkondan beton zemine çakıldı
İrem Sak Türkiye’yi terk etti. Nedeni belli oldu Magazin
İrem Sak Türkiye’yi terk etti. Nedeni belli oldu
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? Son anket sonuçları geldi Gündem
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? Son anket sonuçları geldi
Şırnak'ta görev yaparken rahatsızlanan astsubay şehit oldu Gündem
Şırnak'ta görev yaparken rahatsızlanan astsubay şehit oldu