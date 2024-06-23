Hamit Altıntop yenilgi sonrası soluğu Ronaldo'nun yanında aldı

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Hamit Altıntop yenilgi sonrası soluğu Ronaldo'nun yanında aldı

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Türkiye'nin Portekiz ile kaybettiği maçın hemen ardından Real Madrid'den eski takım arkadaşları Ronaldo ve Pepe ile sohbet etti.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Portekiz'e 3-0 kaybetti ve tur şansını son maça bıraktı.

Milli Takımımızın Çekya karşısında en az 1 puan alması gerekiyor.

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HAMİT ALTINTOP SOLUĞU RONALDO'NUN YANINDA ALDI
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, alınan Portekiz mağlubiyeti sonrası soluğu Ronaldo ve Pepe'nin yanında aldı.

A Milli Takım ile ilgilenmeden önce Real Madrid'den eski takım arkadaşları ile buluşan Altıntop, Ronaldo ve Pepe ile gülerek keyifli sohbet geçirdi.

Hamit Altıntop'un Pepe ve Ronaldo'ya moral verirken, "Bu yaşta hala oynuyorsunuz kutlarım" dediği ifade edildi.

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