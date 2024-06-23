Hamit Altıntop yenilgi sonrası soluğu Ronaldo'nun yanında aldı

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Portekiz'e 3-0 kaybetti ve tur şansını son maça bıraktı.

Milli Takımımızın Çekya karşısında en az 1 puan alması gerekiyor.

HAMİT ALTINTOP SOLUĞU RONALDO'NUN YANINDA ALDI

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, alınan Portekiz mağlubiyeti sonrası soluğu Ronaldo ve Pepe'nin yanında aldı.

A Milli Takım ile ilgilenmeden önce Real Madrid'den eski takım arkadaşları ile buluşan Altıntop, Ronaldo ve Pepe ile gülerek keyifli sohbet geçirdi.

Hamit Altıntop'un Pepe ve Ronaldo'ya moral verirken, "Bu yaşta hala oynuyorsunuz kutlarım" dediği ifade edildi.