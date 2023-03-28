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Hırvatistan maçı öncesi bomba iddia. Hamit Altıntop bakın ne istemiş?

A Milli Takım'ın Hırvatistan maçı öncesi TFF'nin milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 19:37
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Hamit Altıntop'la ilgili flaş sözler

Hırvatistan maçı öncesi bomba iddia. Hamit Altıntop bakın ne istemiş?
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A Milli Takım'ın Hırvatistan maçı öncesi TFF'nin milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop'la ilgili ortalığı sallayan bir haber çıktı. 

Telegol'e konuşan TFF'nin milli takımlar eski sorumlusu Selim Soydan, Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un TFF'den aylık 500 bin lira istediğini ileri sürdü.

Selim Soydan, "Hamit Altıntop, Şenol Güneş ayrıldıktan sonra 'Size hoca bulurum.' dedi ve Kuntz'u getirdi. Daha sonra TFF'den aylık 500 bin TL istedi. Nihat Özdemir de odasından kovdu." ifadelerini kullandı.

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