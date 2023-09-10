Hamit Altıntop'tan şaşırtan açıklama: Hikaye yazıyorlar

A Milli Takımımız'ın EURO 2024 elemelerinde Ermenistan'la Eskişehir'de berabere kalmasının ardından teknik direktör Stefan Kuntz'la birlikte eleştirilen isimlerin başında gelen Hamit Altıntop, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bütün şampiyonaların ayrı bir hikayesi olduğunu belirten Altıntop, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Çocuklar da EURO 2024 yolunda heyecan dolu hikayelerini yazmaya devam ediyorlar. Dün akşam sonuç istediğimiz gibi olmasa da heyecanımız devam ediyor. Yürekten inanıyorum ki; Bizim Çocuklar hepimizin desteği ve inancıyla güzel başarılara imza atacaklar. Dün akşam son ana kadar desteklerini esirgemeyen Eskişehir halkına canı gönülden teşekkür ederim."