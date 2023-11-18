Hamit Altıntop'tan, Stefan Kuntz itirafı geldi

Almanya maçı öncesi konuşan Futbol Federasyonu'nun Milli Takımlar'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, teknik direktörlük görevinden ayrılan Stefan Kuntz ile ilgili konuştu.

DEĞİŞİKLİK ŞARTTI

Altıntop, "Stefan Kuntz ile iki yıl boyunca çalıştık. Onun Almanya U21'deki başarılarından, iletişiminden ve çalışma yöntemlerinden etkilendik. Ancak son maçlarda beklentiler farklı yönde gelişti. Bir yönetim kurulu üyesi olarak bize biraz cesaret, yeni bir ivme lazım dedim. Hedefimiz uzun vadede bir antrenörler çalışmak. Kuntz'a çalışmalarından dolayı müteşekkiriz. Ancak bir sonraki adıma geçebilmek için değişiklik şarttı. Bunu kendisine açıkça ilettik ve yollarımızı ayırdık" dedi.

SAĞLAM TAKIM BIRAKTI

Hamit Altıntop, Kuntz'un eleştirileri için de şöyle konuştu: "Kuntz bize sağlam bir takım bıraktı. Bunun için ona hak veriyoruz. Ancak beklentilerimizin değiştiğini ve değişimi antrenör değişikliğiyle sağlamamız gerektiğini kendisine anlattık."