Hamsi 100 liradan tezgahta yerini aldı

Kaynak: İHA
Hamsi 100 liradan tezgahta yerini aldı

Batı Karadeniz'de halk arasında "kestane karası" olarak bilinen fırtınanın sona ermesiyle hamsi tezgaha indi.

Batı Karadeniz bölgesi, yaklaşık 2 hafta boyunca "kestane karası" fırtınasının etkisi altında kalmış, bu süre zarfında balıkçılar denize açılamamıştı. Fırtınanın sona ermesinin ardından avlanmaya çıkan tekneler hamsiyle kıyıya döndü. Düzce'de de hamsi kilogramı 100 liradan tezgaha indi.

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Balıkçı Hülya Kılıç, hamsinin 2 gün önce tezgaha geldiğini ifade ederek, "Vatandaşlar kilogramı 100 liradan hamsiyi tüketiyor. Deniz güzel. İnşallah bu bereket ve bolluk devam eder" dedi.

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Palamut bolluğunun yavaş yavaş azaldığını söyleyen Kılıç, "Vatandaşlar bol bol yesinler çünkü tükenmek üzere. Bundan sonra hamsiyi daha iyi şartlarda yiyebileceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.

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