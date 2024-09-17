Hamsinin fiyatı 50 TL düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hamsinin fiyatı 50 TL düştü

Bolu'da 1 Eylül'de tezgahlarda 200 liradan yerini alan hamsi, 50 lira düşerek 150 liradan satılmaya başlandı. Balıkçı Engin Yıldız, "Deniz suyu çok sıcak, hamsi çok çıkmıyor. Fiyatlar biraz yüksek" dedi.

1 Eylül'de balık sezonun açılmasıyla birlikte, pazar tezgahlarında balıklar yerini aldı. Sezonun açılmasının ilk gününde tezgahta 200 liradan yerini alan hamsi, 50 lira düştü.

Fiyatların değişkenlik gösterdiği pazarda bu hafta 150 liradan satışa sunulan hamsi Bolu'da vatandaşların en çok tercih ettiği deniz ürünlerinin başında geldi. Balıkçılar bu sezon hamsinin az olduğunu ifade etti.

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Fiyatların değişkenlik gösterdiğini ve deniz suyunun soğumasıyla fiyatların düşmesini beklediklerini ifade eden balıkçı esnafı Engin Yıldız, "Hamsinin kilosu 150 lira. Hamsi bu sene palamuda göre biraz eksik. Deniz suyu çok sıcak, hamsi çok çıkmıyor. Fiyatlar biraz yüksek ama tabii deniz suyu biraz soğuduktan sonra inşallah fiyatlar düşerse sürümü artar. 100 liraya kadar inşallah düşer diye bekliyoruz. Hamsi gün gün değişiyor. Hamsi 150-200 lira arasında değişiyor. Borsa gibi fiyatlar değişiyor" dedi.

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