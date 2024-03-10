Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 17 kilometrelik tır kuyruğu 'Günlerce sırada bekliyoruz'

Kaynak: AA
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 17 kilometrelik tır kuyruğu 'Günlerce sırada bekliyoruz'
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda bekleyen tırlar Bulgaristan’a girebilmek için günlerce sınır kapısı önünde sıra bekliyor. Bir tır şoförü ‘Günlerce sıra bekliyoruz’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’den Bulgaristan’a yapılan ihracat yoğunluğu karşılanamayınca Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tam 17 kilometrelik bir tır kuyruğu oluştu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa’ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor. Sürücüler içeriye girebilmek için günlerce sıra bekliyor, kontaklarını kapatan sürücüler günler sonraya sıra alabiliyor.

Tır şoförü Ahmet Yakut, Kayseri'den Romanya'ya yatak teli taşıdığını söyledi.

Şoförlerin kuyruk nedeniyle sıkıntılar yaşadığını belirten Yakut, "Bulgaristan tarafında geçişler yavaş oluyor. Bu yüzden kuyruklar uzuyor. Günlerce sırada bekliyoruz. Her geldiğimizde aynı sıkıntı." dedi.

Tır şoförü Ali Yılmaz da sırada beklemenin zor ve yorucu olduğunu dile getirdi.

aa-20240310-33945534-33945530-hamzabeylide-17-kilometrelik-tir-kuyrugu-olustu.jpg

ekran-goruntusu-2024-03-10-120800.png

ekran-goruntusu-2024-03-10-120753.png

ekran-goruntusu-2024-03-10-120749.png

Son Haberler
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’yi milyonlar ziyaret etti Kültür Sanat
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’yi milyonlar ziyaret etti
Film senaryolarına taş çıkaracak cinayet planı yapmışlar. Kaza süsü vermek için buldukları yöntem ‘pes’ dedirtti Yaşam
Film senaryolarına taş çıkaracak cinayet planı yapmışlar. Kaza süsü vermek için buldukları yöntem ‘pes’ dedirtti
Her gün karşılaştığım tüm insanlara sevgimi söylemeden geçmezdim Kültür Sanat
Her gün karşılaştığım tüm insanlara sevgimi söylemeden geçmezdim
Sinirlenmiş birine sakın bunları yapmayın Sağlık
Sinirlenmiş birine sakın bunları yapmayın
Aydın'da otobüs motosiklete çarptı: 1 ölü Yerel Haberler
Aydın'da otobüs motosiklete çarptı: 1 ölü
Araç satın alanlara büyük şok: Artık zorunlu olacak Ekonomi
Araç satın alanlara büyük şok: Artık zorunlu olacak
Polis ve jandarma devriyelerinde yeni dönem. Bakan Yerlikaya 'Sakın ha siz benim kim olduğumu biliyor musunuz demeyin' dedi Gündem
Polis ve jandarma devriyelerinde yeni dönem. Bakan Yerlikaya 'Sakın ha siz benim kim olduğumu biliyor musunuz demeyin' dedi