Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 17 kilometrelik tır kuyruğu 'Günlerce sırada bekliyoruz'

Türkiye’den Bulgaristan’a yapılan ihracat yoğunluğu karşılanamayınca Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tam 17 kilometrelik bir tır kuyruğu oluştu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa’ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor. Sürücüler içeriye girebilmek için günlerce sıra bekliyor, kontaklarını kapatan sürücüler günler sonraya sıra alabiliyor.

Tır şoförü Ahmet Yakut, Kayseri'den Romanya'ya yatak teli taşıdığını söyledi.

Şoförlerin kuyruk nedeniyle sıkıntılar yaşadığını belirten Yakut, "Bulgaristan tarafında geçişler yavaş oluyor. Bu yüzden kuyruklar uzuyor. Günlerce sırada bekliyoruz. Her geldiğimizde aynı sıkıntı." dedi.

Tır şoförü Ali Yılmaz da sırada beklemenin zor ve yorucu olduğunu dile getirdi.