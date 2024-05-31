Hamzabeyli'de 24 kilometrelik TIR kuyruğu

Kaynak: AA
Hamzabeyli'de 24 kilometrelik TIR kuyruğu

Avrupa'ya ihracat için Hamzabeyli'den geçiş yapmak isteyen TIR'lar Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine 24 kilometrelik kuyruk oluştu.

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmaya çalışan TIR'ların oluştururduğu kuyruk 24 kilometreyi aştı. Kuyruğa neden olarak İhracatın artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi olarak gösteriliyor.

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YÜZLERCE TIR GEÇİŞ İÇİN ARAÇLARINDA BEKLİYOR

Gebze'den Romanya'ya kereste götüren tır şoförü Mürsel Güler, Bulgaristan sınır kapısının yavaş çalıştığını ve içeri TIR almadığını öne sürdü.

Takograf uygulamasıyla dört günde geçebildiklerini ve ceza yediklerini belirten Mürsel Güler, Bulgaristan yavaş değil çok ağır. Kuyruğa dün girdik, daha önümde 16-17 kilometre var." dedi.

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İstanbul'dan Romanya'ya gitmek üzere yola çıkan tır sürücüsü Mehmet Emin Beşeren de Bulgaristan yönetiminin kuyruklara neden olduğunu ifade Beşeren, "İhracatımız da arttı ancak Bulgaristan çalışmadığı için bu kuyruklar oluyor. Düzensiz göçmenler araca girebiliyor. Jandarma 24 saat kontrol ediyor, yardımcı oluyor bize ama tabii biz de bekçilik yapıyoruz, uykusuz kalıyoruz." diye konuştu.

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