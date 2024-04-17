Hande Ataizi güzellik sırlarını anlattı

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Hande Ataizi güzellik sırlarını anlattı
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, herkesin merak ettiği güzellik sırlarını paylaştı.

'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nda Savcı Süreyya rolüyle ekranlara gelen yetenekli sanatçı Hande Ataizi, Nişantaşı'ndaki bir buluşmada objektiflere takıldı.

Başrollerinde Ekin Koç ve Ozan Güven gibi değerli oyuncuların yer aldığı, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nda Süreyya karakterine hayat veren Hande Ataizi, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı.

Bayram tatilinin ve iş görüşmelerinin iyi geçtiğini belirten Ataizi, gazetecilerle sohbetinde, "Her şey yolunda, bayramı güzel geçirdim, iş görüşmelerim için buradayım" şeklinde konuştu.

50 yaşındaki başarılı oyuncu, güzelliğinin sırrı sorulduğunda şu cevabı verdi:

"İltifatınız için çok teşekkürler. Haftada dört gün düzenli spor yapıyorum ve ayrıca kolajen takviyesi alıyorum. Bir gün Jennifer Aniston'un bir televizyon röportajını izledim ve çok etkilendim, o günden sonra kolajen kullanmaya başladım."

"Ancak herhangi bir kolajen ürününü kullanmıyorum. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve kaliteli kolajen takviyesi almanın, güzel yaş almanın sırları olduğunu düşünüyorum."

Kanal D'nin ilgi odağı olan 'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nda Savcı Süreyya rolüyle parlayan Hande Ataizi, karakteri hakkında da konuştu:

"Daha önceden de belirtmiştim, Süreyya karakterini canlandırmaktan büyük keyif alıyorum. İzleyicilerden ve sokakta karşılaştığım insanlardan olumlu geri dönüşler alıyorum, bu da beni daha da motive ediyor. Dizi hayranları beni 'dizinin taşı' olarak gördüklerini söylüyorlar, bu yorumları okuduğumda çok mutlu oluyorum."

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