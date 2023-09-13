Hande Ataizi'ne kaldırdığı kilolar vız geliyor. Fit vücüduna yorum yağdı

Hande Ataizi fit vücuduyla dikkatleri üzerine topluyor. En son final yapan Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Ataizi, sosyal medya hesabından paylaşımla gündem oldu.

Hande Ataizi'ne kaldırdığı kilolar vız geliyor. Fit vücüduna yorum yağdı

Sık sık spor yaptığı anları paylaşan oyuncu Hande Ataizi, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor salonunda olduğu anlaşılan Ataizi, squat yaptı sosyal medyada gündem oldu.

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Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hande Ataizi, spor yaptığı anları paylaşmaya devam ediyor.

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Sağlığına oldukça dikkat eden ünlü oyuncu, fit halleriyle de herkesin dikkatini çekiyor. Son olarak bir spor salonundan squat yaparken ki hallerini paylaşan ünlü oyuncuya adeta yorum yağdı.

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Ataizi'nin o hallerini görenler 'Kadında fizik var', 'Hem başarılı hem güzel', 'Bu fit halinde bile spor yapıyor helal' gibi yorumlarda bulundular.

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