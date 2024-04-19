Hande Baladın içindeki canavarı açıkladı. Gözünden ateş çıkmış

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Hande Baladın içindeki canavarı açıkladı. Gözünden ateş çıkmış
Eczacıbaşı Dynavit'in yıldızı Hande Baladın çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Volafone Sultanlar Ligi Play Off finali serisinin dördüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe'yi devirerek seride durumu 2-2 yaptı.

Sezon şampiyonu 21 Nisan Pazar günü yapılacak 5. maç sonunda belli olacak.

Eczacıbaşı Dynavit'in yıldızı Hande Baladın, Fenerbahçe Opet'i devirdikleri maçın ardından çok çarpıcı açıklamalara imza attı.

Maçın başından sonuna kadar disiplini bozmadan, harika bir karakter ortaya koyarak kazandıklarını belirten Hande Baladın, "İçimizdeki canavarı çıkardık. Bunun tam vaktiydi. Takımda herkesin gözünden ateş çıktığını görmek inanılmaz duyguydu" ifarelerini kullandı.

Seride durumu 2-2 yaptıkları için çok mutlu olduklarını da belirten yıldız oyuncu, "Bir maç daha kaldı. Tüm hırsımızla oynayarak şampiyonluğu kazanmak istiyoruz" dedi.

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