Hande Baladın kasıp kavuracak

Kaynak: Milliyet
Hande Baladın kasıp kavuracak
Milli voleybolcu Hande Baladın'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Milli voleybolcu Hande Baladın'ın hayatı belgesel oluyor.

Belgesel, görüntüleriyle ortalığı kasıp kavuracak.

“Baladın” belgeseli bu ay içinde Red Bull TV’de yayınlanacak.

Yapımda Baladın’ın kariyerindeki dönüm noktaları, oyuncunun öne çıkan özellikleri ve günlük yaşantısı anlatılacak.

Hande Baladın, “İsmimi taşıyan bir belgeselin yapılması benim için gerçekten gurur verici. Muhteşem bir ekiple, böylesine güçlü bir yapım gerçekleştirdiğimiz için Red Bull’a teşekkür ediyorum. Umuyorum belgesel izleyicinin de beğenisini kazanır.” dedi.

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