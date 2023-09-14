'Hande Baladın korkuyor!' Eczacıbaşı'ndan suç duyurusu

Eczacıbaşı Kulübü'nün Hande Baladın'ı tehdit eden ancak serbest bırakılan kişiyle ilgili harekete geçtiği ortaya çıktı.

'Hande Baladın korkuyor!' Eczacıbaşı'ndan suç duyurusu

A Milli Voleybol Takımımız'ın ve Eczacıbaşı'nın ünlü oyuncusu Hande Baladın, Mustafa N. isimli şahıs tarafından tehdit edilmişti.

Mustafa N., Hande Baladın'a “Yüzüne asit atacağım. Senden intikam almadan ölmeyeceğim. Seni diri diri yakacağım” diye mesajlar atmıştı.

Hande Baladın suç duyurusunda bulunmuştu. Gözaltına alınan kişi daha sonra ise serbest bırakılmıştı.

Bunun üzerine Eczacıbaşı Kulübü de harekete geçti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan kulüp, "Sporcumuz Hande Baladın'a gelen tehdit mesajlarından endişe duyuyoruz. Çalışma ve hürriyeti kısıtlanıyor. Şahıs paylaşımlarında 'Asit atacağım, diri diri yakacağım. Arabanı tararım' ifadeleriyle saldırgan bir tutum sergilemiştir. Ayrıca şirket binasını basacağı yönündeki ifadeleri yüzünden spor kulübü ve şirket çalışanlarının hürriyeti etkilenmiştir. Sporcumuz da antrenmanlarda endişe ve korku duymaktadır. Mustafa N.'nin tehdit ve iş ve çalışma ihlali suçlarından cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi.

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