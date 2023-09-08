Hande Baladın'ı tehdit eden Mustafa Neşeli bakın nerede çalışıyormuş? İnanılır gibi değil

Milli voleybolcu Handi Baladın'ı yüzüne asit atmakla tehdit eden, ancak ilk duruşmada serbest bırakılan Mustafa Neşeli'nin bakanlıkta çalıştığı ortaya çıktı.

Hande Baladın'ı tehdit eden Mustafa Neşeli bakın nerede çalışıyormuş? İnanılır gibi değil

Milli voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderen, "Arabanı tararım. Yüzüne asit atacağım" gibi ifadelerde tehdit eden Mustafa Neşeli isimli şahıs, 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenmesine rağmen ilk duruşmada serbest bırakıldı.

Bipolar hastası olduğunu ileri süren sanığın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde akıl sağlığının tespiti için gözlem altına alınmak üzere ikinci bir yazı yazılmasına karar veren mahkeme, suç vasfı nedeniyle dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine de hükmetti.

Kimlik sorgusunda kamu personeli olduğunu ve 30 bin lira maaş aldığını belirten sanık Mustafa Neşeli, "Sosyal medyadan ekranıma düşen reklamlardan rahatsız olmam sebebiyle ilgili firmaya ulaşmaya çalıştım. Firmanın reklam yüzü olan Hande Baladın’ı gördüm. Yine bu reklamları engellemek adına kendisine ulaşmaya çalıştım. Bu süreçte yakınlık hissetmeye başladım. Mesajları ben yolladım" dedi.

Sanık Neşeli, Hande Baladın ile tanışıklığı ve yüz yüze teması olmadığını, sosyal medyadan yazışmalarının olmadığını ancak kendisine özel olarak durum attığını da iddia etti. Neşeli, rahatsız olduğu reklamlar nedeniyle bilgilerinin çalınacağından endişe duyduğunu ve bu sebeple firmanın binasına gittiğini söyledi. Firma yetkilileri tarafından reddedildiğini söyleyen Neşeli, mahkemede "Bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım müştekiden özür diyorum" diyerek tahliyesini talep etti.

Avukat Adnan Mercan, sözkonusu eylemin silahlı olmadığını belirterek sanığın tahliyesini istedi.

Şikayetçi Hande Baladın’ın avukatı Dilara Sasa ise, "Dava konusu mesaj içerikler incelendiğinde iddianamede yapılan değerlendirmenin isabetli olduğu kanaatindeyiz. Özellikle sanığın Sağlık Bakanlığında çalışıyor olması mevcut sağlık durumunun tespiti açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple ruh sağlığı ile ilgili rapor alınmasını istiyoruz. Tehdit içeren ses kayıtları mevcuttur dosyaya sunacağız. Tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Aile Bakanlığı avukatı da katılma talebinde bulunarak sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti ancak mahkeme serbest bıraktı. Duruşma da ertelendi.

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