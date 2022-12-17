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Hande Balcan’ın yeni kitabı ‘Gençliğimiz Var’ okuyucuları ile buluştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019’daki seçim sürecinin anlatıldığı ‘Gençliğimiz Var’ isimli kitabı okuyucuları ile buluştu.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 15:06
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Hande Balcan’ın yeni kitabı ‘Gençliğimiz Var’ okuyucuları ile buluştu

Hande Balcan’ın yeni kitabı ‘Gençliğimiz Var’ okuyucuları ile buluştu
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Yazar Hande Balcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019’daki seçim sürecini anlattığı ‘Gençliğimiz var’ isimli kitabı okuyucuları ile buluştu. Genç yazarın kitabı, tüm kitap satış sitelerinde yer alıyor.

Kitabın tanıtım metninde şu ifadeler yer aldı:

« YOLUMUZ UZUN, HEYECANIMIZ YÜKSEK, GENÇLİĞİMİZ VAR » diyen, Ekrem İmamoğlu, bu eserin başkahramanı.

“Ben ‘Z’ kuşağından Hande.

Sizlere adaletin, hakkın, hukukun yolunda verilen mücadelenin, kazanılan zaferin öyküsünü anlatmaya geldim.”

Bu kitap, 2019 İstanbul seçim sürecini gün gün kayıt altına alınmış bir biçimde gözler önüne bir kez daha seriyor. Türkiye bu seçimde, özellikle İstanbullular; Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünü bizzat yaşadı. O’nun ilkelerinden ayrılmayacak günlere imzalar atıldı. Yaşanan, yaşatılan tüm olumsuzluklara rağmen…

Tüm yaşanılanların sonunda her şey çok güzel oldu.

Tarihi olaylar yaşanılan dönemde; tarihe bir belge kalacak niteliğinde olan bu eser topluma ışık tutacaktır.

Nazım Hikmet’in “Ve dövüşebilirim; doğru bulduğum, haklı bulduğum, güzel bulduğum her şey için. Yaşım başım buna engel değil.” sözüyle yolculuğa çıkan yazarımızın seçim günlüğü ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

Kitabın içine daldığınızda adeta belgesel izliyormuş gibi sesini açmak isteyecek ve sayfaları hızlı hızlı çevireceksiniz. Yaşadıklarınızı okuyarak defalarca dejavu olacaksınız.

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