Ünlü sosyetik Hande Demir’e mekan çıkışı saldırı! Tekme tokat dövdüler

Sosyetenin ünlü isimlerinden biri olan Hande Demir, Ortaköy’de bir mekan çıkışı 3 kadın tarafından tekme tokat dövüldü. Saldırganların Hande Demir’in mekana birlikte gittiği Zafer adlı iş insanının eşi ve arkadaşları olduğu ileri sürüldü.

Sabah yazarı Bülent Cankurt köşesinde Hande Demir, kadın şiddetine maruz kaldığını şöyle anlattı:

"Sosyetik güzel Hande Demir'in, hafta sonunda, ünlü bir eğlence mekanı çıkışında üç kadının saldırısına uğradığını öğrendim. Evet, yanlış okumadınız... Mekanın kapısında bekleyen üç kadın, mekandan çıkan Hande Demir'e tekme tokat saldırmış.

Kapıdaki güvenlik görevlileri, Hande Hanım'ı kadınların elinden zor almış. Saldırının nedenini öğrenmek için biraz araştırdım. Kesin bilgi edinemedim ama dedikodular şöyle: Hande Demir, iki kız arkadaşı ve Zafer adlı bir erkek ile mekana eğlenmeye gitmiş.

Hande Hanım, gecenin ortasında Zafer Bey'in de göründüğü bir paylaşım yapmış. Bu paylaşımı gören Zafer Bey'in eşi, yanına iki kadın arkadaşını alıp mekana gelmiş ve çıktığında da saldırmışlar. Hande Demir, Zafer Bey ile bir ilişkisi var da o yüzden mi saldırıya uğradı yoksa yanlış anlaşılmanın kurbanı mı oldu bilmiyorum. Yakında öğrenirim."

HANDE DEMİR KİMDİR?

Hande Demir Acar 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Işık Lisesi’nden mezun oldu. Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde eğitimini tamamlayan Acar'ın hayali bir gün ana haber bülteni sunmaktı.

22 yaşındayken üniversitede aşık olduğu, İş insanı Erdinç Acar ile evlendi. Hande-Erdinç Acar,ile 2006'da evlenmiş, 2010'da boşanmıştı. 2011'de ikinci kez nikah masasına oturmuşlardı. İkili Temmuz 2020'de evliliklerine son noktayı koydu.