Hande Doğandemir eski aşkına geri döndü! Yusuf Çim ile anılıyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hande Doğandemir eski aşkına geri döndü! Yusuf Çim ile anılıyordu

Güneşi Beklerken dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Hande Doğandemir, özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu ayrılığa daha fazla dayanamadı eski aşkına geri döndü.

'Güneşi Beklerken', 'Hayatımın Aşkı', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Yüzleşme' ve 'Taş Kağıt Makas' gibi dizilerle hafızalara kazınan Hande Doğandemir’in eski aşkına geri döndüğü ileri sürüldü.

Güzel oyuncunun adı Yusuf Çim ile anılırken ortaya çıkan iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı.

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İLİŞKİLERİNE BİR ŞANS DAHA VERDİLER

Hande Doğandemir ile eski sevgilisi Emre İzer'in ilişkilerine yeni bir şans verdikleri ortaya çıktı.

Doğandemir ile Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer'in birlikteliği, Temmuz 2024'te başlamıştı. O dönemde Hande Doğandemir'in sosyal medya hesabından yaptığı "Geldi benimki" notlu paylaşım, ilişkisini dolaylı olarak duyurduğu an olarak hafızalara kazınmıştı.

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AYRILIK KISA SÜRDÜ

İkilinin bir süre sonra yollarını ayırma kararı aldığı biliniyordu. Ancak iddialara göre Doğandemir ve İzer, bu ayrılığa uzun süre dayanamadı ve aralarındaki bağa bir şans daha verme kararı aldı.

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(Emre İzer)

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