Hande Doğandemir kaza geçirdi, hastanelik oldu!

Oyuncu Hande Doğandemir evinde kaza geçirdi.

"Taş Kağıt Makas" dizisinde savcı Güneş'e hayat veren oyuncu Hande Doğandemir "Yaren Leylek" filmiyle bu cuma izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Filmde Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Hakan'ın bir çocuklu hamile eşini canlandıran Doğandemir, dün AKM'de düzenlenen galaya güçlükle katılabildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Doğandemir'in evde ayağı kayıp yere düştü. Kolunda doku zedelenmesi yaşayan oyuncu bu esnada kolunu korumaya çalışırken düşme sonucu kaburga kemiği kırıldı. Kazanın ardından hastaneye giden oyuncunun tedavisine başlandı.

'KONUŞURKEN ZORLANDI'

Filmin önceden ayarlanan röportajına katılamayan oyuncu, toplu gala röportajında ise yerini aldı.

Konuşurken zorlanan Doğandemir, "Yaren Leylek’in gerçek hikayesini anlattık. Şahane rol arkadaşlarım vardı. Kaburgamı kırdım ama bu ekibi çok seviyorum. Galada olmak istedim. O yüzden fazla kalamayacağım. Umarım herkesin çok sevdiği bir film olur" ifadelerini kullandı.

Partneri Buğra Gülsoy da Hande Doğandemir’e sağlık sorunlarına rağmen galada kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.