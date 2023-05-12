Hande Erçel Cannes yolcusu

Hande Erçel, 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 75. Uluslararası Cannes Film Festivali’ne, Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak katılacak.

Hande Erçel Cannes yolcusu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hande Erçel yine iddialı bir işbirliğiyle gündeme gelecek.

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Popülaritesi ve güzelliğiyle markaları peşinde koşturan Erçel şimdi de her yıl mayıs ayında Cannes Film Festivali’ndeki etkinlikler kapsamında düzenlenen Magnum markasının davetine ev sahipliği yapacak.

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Geçmişte Serenay Sarıkaya ve Dilan Çiçek Deniz gibi yıldız isimlerin Cannes’da teslim ettiği Magnum’un bu yılki yüzü Hande Erçel olacak. Şu günlerde Hakan Sabancı’yla yaşadığı ilişkiyle ve çekimlerine yeni başladığı “İki Yabancı” dizisiyle adından söz ettiren Erçel’in 21 Mayıs’ta Fransa’ya gideceği konuşuluyor.

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