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Hande Erçel kıyafeti ile hayranlarını mest etti

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Cesur ve iddialı tarzı ile dikkat çeken ünlü isim bu defa yine sınırlarını zorladı ve siyah tulumunun içine hiçbir şey giymedi. Hande Erçel derin göğüs dekoltesiyle adeta nefes kesti.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 10:18
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Hande Erçel dekolte kıyafeti ile hayranlarını mest etti

Hande Erçel kıyafeti ile hayranlarını mest etti
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Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, şu sıralar iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Oyuncu Hande Erçel sosyal medyada paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiriyor.

Hande Erçel bu defa iddialı tarzı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Siyah tulumun içine bir şey giymeyen Erçel dekoltesiyle mest etti.

Göğüs ve sırt dekolteli siyah tulumu ile özel bir geceye katılan Hande Erçel, tulumun içine sütyen giymemeyi tercih etti. Ünlü ismin cesur tarzı binler beğeni ve yorum aldı.

 

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