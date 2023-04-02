Hande Erçel kıyafeti ile hayranlarını mest etti

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, şu sıralar iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Oyuncu Hande Erçel sosyal medyada paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiriyor.

Hande Erçel bu defa iddialı tarzı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Siyah tulumun içine bir şey giymeyen Erçel dekoltesiyle mest etti.

Göğüs ve sırt dekolteli siyah tulumu ile özel bir geceye katılan Hande Erçel, tulumun içine sütyen giymemeyi tercih etti. Ünlü ismin cesur tarzı binler beğeni ve yorum aldı.