Hande Erçel ev halini paylaştı. Elbisesinin fiyatı ortaya çıktı

Hande Erçel, sosyal medya hesabından ev halini paylaştı. İki yıl önce 10 milyon TL'ye aldığı iddia edilen evinde köpekleriyle ablasına poz veren ünlü ismin paylaşımına beğeni yağdı.

Hande Erçel ev halini paylaştı. Elbisesinin fiyatı ortaya çıktı

Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlara gelecek olan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.

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Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden 29 yaşındaki Erçel, son olarak 31 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

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BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

2 yıl önce 10 milyon TL'ye aldığı iddia edilen evinde köpekleriyle kamera karşısına geçerek ablası Gamze Erçel'e poz veren ünlü isim, kısa sürede 1.5 milyona yakın beğeni aldı.

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Güzel oyuncunun ablasını etiketlediği paylaşımına; "Çok seviyoruz bu doğal hallerini", "Bu zamanda bir hayvan dostu görmek insana ilaç gibi geliyor" ve "Prenses gibisin" şeklinde 6 bine yakın yorum geldi.

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TARZININ BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Erçel'in ev tarzının bedeli de ortaya çıktı. 'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; ünlü ismin çizgili elbisesi bin 293 TL, 'Hogwarts' yazılı kupası ise 554 TL değerinde.

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