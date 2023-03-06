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Hande Erçel ile Burak Deniz'in ‘İki Yabancı’ dizisine sürpriz isim katılıyor

Başrollerini Hande Erçel ile Burak Deniz'in paylaşacağı "İki Yabancı" dizisine sürpriz bir isim dahil oldu. Bu ay sete çıkacak dizi, FOX’ta ekranlara gelecek. 

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 13:53
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Hande Erçel ile Burak Deniz'in ‘İki Yabancı’ dizisine flaş isim

Hande Erçel ile Burak Deniz'in ‘İki Yabancı’ dizisine sürpriz isim katılıyor
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Paris tatili dönüşü sevgilisi Hakan Sabancı ile ilk kez röportaj veren ve yeni beraberliğini onaylayan Hnde Erçel, yakında yeni dizisi “İki Yabancı” için sete çıkacak. Erçel’in başrolünü Burak Deniz’le paylaştığı dizinin mart ortasında çekimlerinin başlaması planlanıyor. Tims&B imzalı diziyle usta aktör Cem Davran’ın da anlaştığı öğrenilmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yeni gelen bilgilere göre dizinin kadrosuna müzik dünyasındaki başarısı kadar oyunculuğuyla da beğeni toplayan Feridun Düzağaç da katıldı. Başarılı kadın yönetmenlerimizden Neslihan Yeşilyurt’un çekeceği, Ethem Özışık’ın ise yazdığı dizide Hande Erçel “Leyla” karakterine hayat verecek. Dizi FOX’ta seyirciyle buluşacak.

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