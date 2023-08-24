Hande Erçel ile Burak Deniz'in yeni dizisinde olay sahne. Yorum yağdı

Fox TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Hande Erçel ile Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Bambaşka Biri dizisinin fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hande Erçel ile Burak Deniz'in özel sahneleri damgasını vurdu.

Hande Erçel ile Burak Deniz'in yeni dizisinde olay sahne. Yorum yağdı

Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Bambaşka Biri dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

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11 Eylül Pazartesi günü başlayacak dizide Hande Erçel ile Burak Deniz başrol oynayacak.

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İkilinin uyumları şimdiden izleyiciyi heyecanlandırırken, öpüşme sahnesi ilk bölüme damgasını vuracak.

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Dizide Burak Deniz’in Türkiye’nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel ise savcı Leyla karakterine hayat veriyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme aldı.


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