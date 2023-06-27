Hande Erçel ilk kez böyle bir poz paylaştı. Aşıklar sarmaş dolaş

Güneşin Kızları, Siyah İnci, Azize ve Sen Çal Kapımı dizilerindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Coldplay konserine gitti. Konserde Sabancı'ya sarılarak verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayan Erçel, herhangi bir not yazmadı.

Hande Erçel ilk kez böyle bir poz paylaştı. Aşıklar sarmaş dolaş

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Rol aldığı Güneşin Kızları, Siyah İnci, Azize ve Sen Çal Kapımı dizilerindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hande Erçel, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş bir pozunu yayınladı.

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KURAL BOZDULAR

İlişkilerini göz önünde yaşayarak sık sık birlikte davetlere giden çift, son olarak Coldplay konserine gitti. Daha önce paylaşım yaparken sevgilisini keserek yayınlayan Erçel, bu sefer kural bozarak aşkını ilan etti.

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Konserde Sabancı'ya sarılarak verdiği pozu 30,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, herhangi bir not yazmadı. Hakan Sabancı da Erçel'in konserden bir videosunu paylaştı.

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