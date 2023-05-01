Hande Erçel merakla beklenen o paylaşımı yaptı

Oyuncu Hande Erçel, yeni dizisi İki Yabancı'nın setinden fotoğraf paylaştı. Güzel oyuncu, "Leyla'ya merhaba o zaman" notunu düşerek yeni dizisini duyurdu. Güzel oyuncu, 30 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından yeni kareler paylaştı.

Erçel, yeni dizisi İki Yabancı'nın setinde çektiği kareleri "Leyla'ya merhaba o zaman" notunu düşerek paylaştı.

Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan İki Yabancı dizisinin başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz paylaşacak. Ünlü iki isim daha önce de 'Aşk Laftan Anlamaz' dizisinde partner olmuşlar ve o dönem çok yakıştırılmışlardı.