Hande Erçel merakla beklenen o paylaşımı yaptı

Oyuncu Hande Erçel, yeni dizisi İki Yabancı'nın setinden fotoğraf paylaştı. Güzel oyuncu, "Leyla'ya merhaba o zaman" notunu düşerek yeni dizisini duyurdu.

Hande Erçel merakla beklenen o paylaşımı yaptı

Oyuncu Hande Erçel, yeni dizisi İki Yabancı'nın setinden fotoğraf paylaştı. Güzel oyuncu, "Leyla'ya merhaba o zaman" notunu düşerek yeni dizisini duyurdu. Güzel oyuncu, 30 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından yeni kareler paylaştı.

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Erçel, yeni dizisi İki Yabancı'nın setinde çektiği kareleri "Leyla'ya merhaba o zaman" notunu düşerek paylaştı.

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Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan İki Yabancı dizisinin başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz paylaşacak. Ünlü iki isim daha önce de 'Aşk Laftan Anlamaz' dizisinde partner olmuşlar ve o dönem çok yakıştırılmışlardı.

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