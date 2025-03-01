Hande Erçel Milano'yu salladı! Dünyaca ünlü modacıyla yan yana

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hande Erçel Milano'yu salladı! Dünyaca ünlü modacıyla yan yana

Ünlü oyuncu Hande Erçel dillerden düşmüyor. Yurt dışına bir davete katılan Erçel, Milano Moda Haftası’nda güzelliğini sergiledi. Dünyaca ünlü modacı Donatella Versace ile birlikte objektiflerin karşısına geçti.

Oyuncu Hande Erçel, magazin gündeminde kalmaya devam ediyor.

h8.jpg

Son günlerde Barış Arduç ile sahneleri konuşuluyordu.

h7.jpg

Bu performansı Hakan Sabancı ile ayrılık dedikodularına sebep olmuştu.

h6-001.jpg​​​​​​​

Hande Erçel, Riyad’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Joy Awards'a katılmıştı. Tercih ettiği kıyafetiyle seyircilerden tam not aldı.

h5-001.jpg​​​​​​​

Hande Erçel, Milano Moda Haftasından pozlar paylaşmaya devam ediyor.

h1.jpg​​​​​​​

Güzel oyuncu, dünyaca ünlü modacı Donatella Versace ile birlikte kameralar karşısına geçerek poz verdi.

​​​​​​​h4-001.jpg​​​​​​​

O anlar sosyal medya hesaplarında gündem oldu.

h3-001.jpg​​​​​​​

Pozlara beğeni ve yorum yağdı.

2-001.jpg​​​​​​​

PAYLAŞIMINA ŞU NOTU DÜŞTÜ

Sıcak misafirperverliğiniz ve bu etkinliği bu kadar özel kıldığınız için teşekkür ederiz. Bunun bir parçası olduğum için gerçekten ilham verici ve minnettarım. ???? @versace

@inankirdemir özel bir teşekkür
Bu deneyimi daha da unutulmaz hale getirdi????

Her atışı sevdim! @ig.arthur
Tekrar birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum

h11.jpg

h10.jpg

h9.jpg

Son Haberler
Kendi kendini onaran malzemeler devri başlıyor! Teknolojide yeni bir çağ başlıyor
Kendi kendini onaran malzemeler devri başlıyor! Teknolojide yeni bir çağ başlıyor
Hakkari'de üretiliyor Irak ve İran kapışıyor
Hakkari'de üretiliyor Irak ve İran kapışıyor
İstinat duvarı kaydı. Yol trafiğe kapatıldı
İstinat duvarı kaydı. Yol trafiğe kapatıldı
Domuza çarptığını sanmış! Skandal ifadesi ortaya çıktı
Domuza çarptığını sanmış! Skandal ifadesi ortaya çıktı
Cemal Enginyurt’tan iktidarı terletecek soru... Bu paylaşım gündemi sallayacak!
Cemal Enginyurt’tan iktidarı terletecek soru... Bu paylaşım gündemi sallayacak!