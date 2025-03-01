Hande Erçel Milano'yu salladı! Dünyaca ünlü modacıyla yan yana

Oyuncu Hande Erçel, magazin gündeminde kalmaya devam ediyor.
Son günlerde Barış Arduç ile sahneleri konuşuluyordu.
Bu performansı Hakan Sabancı ile ayrılık dedikodularına sebep olmuştu.
Hande Erçel, Riyad’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Joy Awards'a katılmıştı. Tercih ettiği kıyafetiyle seyircilerden tam not aldı.
Hande Erçel, Milano Moda Haftasından pozlar paylaşmaya devam ediyor.
Güzel oyuncu, dünyaca ünlü modacı Donatella Versace ile birlikte kameralar karşısına geçerek poz verdi.
O anlar sosyal medya hesaplarında gündem oldu.
Pozlara beğeni ve yorum yağdı.
PAYLAŞIMINA ŞU NOTU DÜŞTÜ
Sıcak misafirperverliğiniz ve bu etkinliği bu kadar özel kıldığınız için teşekkür ederiz. Bunun bir parçası olduğum için gerçekten ilham verici ve minnettarım. ???? @versace
@inankirdemir özel bir teşekkür
Bu deneyimi daha da unutulmaz hale getirdi????
Her atışı sevdim! @ig.arthur
Tekrar birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum