Hande Erçel Suudi Arabistan tarzıyla olay oldu. O detay gözden kaçmadı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Red Sea Film Festival için Suudi Arabistan'a gitti. Baştan aşağı siyahlar içinde giyinen Erçel'in minicik dekoltesi gözlerden kaçmadı.

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Hande Erçel Suudi Arabistan tarzıyla olay oldu. O detay gözden kaçmadı

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı iş insanı Hakan Sabancı ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel, 30'uncu yaşı için 'The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby)' temalı bir parti düzenlemişti.

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İddialı kıyafetleriyle geceye damga vuran Hande Erçel son dönemde ne giyse olay oluyor.

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Son olarak Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katılan Hande Erçel tarzıyla dikkat çekti.

Baştan aşağı siyahlar içinde olan oyuncu her zamanki görünümünün zıttına neredeyse dekoltesizdi.

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Bu durum da elbette gözlerden kaçmadı. "Kızılcık Şerbeti kadrosunda gibisin" yorumlarına sebep olan tarzıyla dikkat çeken Hande Erçel poz verirken minicik bir dekolte vermeyi de ihmal etmedi.

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Güzel oyuncuya hayranları "Ne giyse yakışıyor", "Kadın ışıl ışıl parlıyor" yorumları geldi.

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