Hande Erçel'den 'evlilik teklifi' iddiasına yanıt

Editör: Özlem KIRAL

Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık takipçileriyle iletişim kuran Hande Erçel, reklam yüzü olduğu davetine katıldı.

Özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmeyen Hande Erçel, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın ardından gündeme gelen 'evlilik' iddiasına son noktayı koydu.

Hande Erçel'in 1.5 milyondan fazla beğeni alan paylaşımında, bir detay hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı. Oyuncunun cebinde yüzük olduğu düşünülmüştü.

Bu görüntü, yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı "Hakan Sabancı'dan evlilik teklifi aldığı ve 'evet' cevabını verdiği" şeklinde yorumlanmıştı.

Lansmanda basın mensuplarının çok konuşulan 'yüzük' iddiasını sorması üzerine Hande Erçel net bir şekilde yanıt verdi.

Erçel, "Rujum vardı cebimde. O başka bir şekilde algılanmış. Öyle bir şey yok" diyerek iddialara son noktayı koydu.



