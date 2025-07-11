Hande Erçel'den yürek burkan sözler! İlk kez anlattı

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Hande Erçel'den yürek burkan sözler! İlk kez anlattı

Son dönemde yer aldığı dijital proje ile gündeme gelen güzel oyuncu Hande Erçel katıldığı bir YouTube programında söyledikleri ile sevenlerine duygulandırdı.

Uzun zamandır iş insanı Hakan Sabancı ile fırtınalı bir aşk yaşayan Hande Erçel, rol aldığı dijital projede Barış Arduçlar partner olmasıyla birlikte magazin gündeminde tartışmaların odağındaydı.


Güzel oyuncunun Gupse Özay’la evli olan Barış Arduç ile çektiği romantik sahneler eleştirilerin hedefi olmuştu.

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''BU, 'GEÇTİ' DİYEBİLDİĞİN BİR ŞEY DEĞİL''


Hande Erçel’in katıldığı YouTube programında annesine yönelik duygusal açıklamalarda bulunması ve iç dünyasından bahsetmesi, izleyenleri duygulandırdı. ABtalks adlı YouTube programında konuşan Erçel, "Başa çıkabildim mi bilmiyorum. Bu, 'geçti' diyebildiğin bir şey değil. Bu yüzmeyi öğrendiğiniz bir deniz. Ve ben hâlâ o denizdeyim… Onunla yeniden kavuşacağım güne kadar yüzüyorum. 6 yıl oldu ve bununla yaşamayı öğreniyorsun." dedi.

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