Hande Erçel’i kızdıran soru! Duyunca suratı asıldı

Son dönemlerde mesleğinden çok Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hande Erçel yaz ayını ülke ülke gezerek tatil yaparak geçirdi. Kazancıyla ve tatilde harcadığı paralarla da adından söz ettiren Erçel son olarak sokakta muhabirlere yakalandı.

Elinde çiçek demeti ile keyifli olduğu görülen Erçel muhabirlerin 'Nasılsınız?' sorusuna "Arkadaşlar setten çıktım ve çok yorgunum, başka bir zaman konuşalım" diyerek cevap verdi.

Muhabirlerin, "Nazlı Sabancı'yı doğum sonrası ziyarete gittiniz. Bebek nasıldı?" sorusuna cevap veremeden başka bir muhabirin "Ali Sabancı'yı ziyaret edebildiniz mi?" sorusuna ise oyuncu sinirlendi.

Sabancı ailesi hakkında gelen sorulara kızan oyuncu, "Mikrofon ağzıma çok yakınlaştı, çok yorgunum, sonra konuşalım" diyerek aracına bindi.



