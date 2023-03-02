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Hande Erçel depremzedeler için çizdi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, ELLE Türkiye’nin Mart kapağını tasarladı. Erçel’in tasarımı tişörtlere basılacak depremzedeler için satışa sunulacak. 

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 17:16
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Hande Erçel'in depremzedelerin yaralarını sarmak için tasarladı

Hande Erçel depremzedeler için çizdi
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Fenomen dergi ELLE Türkiye, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından mart sayısını "Kenetlenme" özel sayısı ilan etti.

Derginin "Kenetlenme" adıyla hazırladığı mart sayısının kapağını ise ünlü oyuncu Hande Erçel tasarladı.

Dizi Doktoru’nun haberine göre; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim alan Erçel’in tasarladığı bu çalışma, marka elçisi olduğu Nocturne tarafından tişörtlere uyarlanacak. Hatay merkezli Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği’nin deprem bölgesindeki yaraları sarmak için yürüttüğü çalışmalarda kullanılmak üzere satışa sunulacak.
 

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