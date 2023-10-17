Hande Erçel'in reklamdan kazandığı ücret dudak uçuklattı. Bunlar nasıl paralar

Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.

Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden 29 yaşındaki Erçel, son olarak 31.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirmişti.

191 BİN TL'LİK KOMBİN

'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; dünyaca ünlü bir markanın yaklaşık 125 bin TL'lik elbisesini giyen Erçel'in; ayakkabıları 29.269 bin, çantası 20.189 bin, küpeleri ise 16.970 bin TL değerinde olduğu ortaya çıkmıştı.

8 MİLYON TL'YE İMZA ATTI

Hande Erçel sekiz sezondur işbirliği yaptığı tekstil markasıyla çalışmaya devam ediyor. Markanın yeni koleksiyonu ile poz veren oyuncu her sene yenilediği anlaşmasına 2023 için 8 milyon liraya imza atmıştı.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre de Erçel sosyal medya reklam paylaşımlarından 350 bin TL kazanıyordu.



