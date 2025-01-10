Hande Erçel’in son paylaşımı yürek burktu: Öyle özledim ki ölçüsü yok

Annesinin fotoğrafını paylaşan Erçel “Güzeller güzeli annem. Seni öyle özledim ki ölçüsü yok” notunu düştü. Erçel’in paylaşımı sevenlerini hüzne boğdu.

Annesine olan özlemini zaman zaman dile getiren Hande Erçel son paylaşımıyla üzdü.

“SENİ ÖYLE ÖZLEDİM Kİ ÖLÇÜSÜ YOK”

Güzel oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kanserden dolayı kaybettiği annesi Aylin Erçel için sosyal medya hesabından takipçilerini kahreden bir paylaşımda bulundu. Annesi Aylin Erçel’in vefatının yıl dönümünde paylaştığı fotoğrafın altına “Güzeller güzeli annem. Seni öyle özledim ki ölçüsü yok” notunu düştü.

ANNESİNE DONÖR OLACAKTI

Hande Erçel, kök hücre naklinde annesine donör olacağını açıklamıştı. Uzun süredir tedavi gören Aylin Erçel, 10 Ocak 2019 yılında hayatını kaybetmişti.