Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı. İtalya'dan paylaştı

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, oyunculuğu nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeydi.

Bu nedenle zor günler geçiren Hande, soluğu İtalya'da aldı. İtalya'da dinlenmeye çekilen Erçel, sosyal medyasına ise yeni kareler yükledi.

Hande Erçel'in sosyal medya üzerinden paylaştığı yeni kareleri, hayranlarını büyülemeyi başardı.

Oyunculuğu beğenilmeyen ancak güzelliğiyle adından söz ettiren Erçel'e yorum yağdı. Güzelliğini ve kusursuz fiziğini sergileyen Hande Erçel'e yorum yapan bazı hayranları ise Filistin konusunda sessiz kalmamasını da rica etti.

191 BİN TL'LİK KOMBİN

'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; dünyaca ünlü bir markanın yaklaşık 125 bin TL'lik elbisesini giyen Erçel'in; ayakkabıları 29.269 bin, çantası 20.189 bin, küpeleri ise 16.970 bin TL değerinde.