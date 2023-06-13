Hande Sarıoğlu neden evlenmediğini açıkladı

Sunucu Hande Sarıoğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Snob Magazin'in haberine göre; Arkadaşının bekarlığa vedası için AVM'ye elbise almaya giden sunucu, "Sizi ne zaman nikah masasına otururken görürüz?" sorusuna, "Ben son kale... Bütün arkadaşlar adaya teker teker veda ediyor. Kendi halimden memnunum" yanıtını verdi.

Sarıoğlu, "Bir aday var mı?" sorusuna, "Yok. Kullanmıyorum. Arkadaşlarımın mürvetini görüyorum ve çocuklarını doğurtuyorum. Onları gördükçe, evlilikten ve çoluk çocuğa karışmaktan doyuyorum. İleride aklımı çelen olur ve beni buna inandıran biri olursa o zaman bakarız" cevabını verdi. İlişkilerini anlatan Sarıoğlu, "İlişkilerim hiç evlenme teklifine gelmiyor. Eden çok var aslında ama kandıramıyorlar. Zaten üç senedir hayatımda kimse yok. Şu an keyfim yerinde. Biri beni inandırırsa neden olmasın?" dedi.

"ADAM 10 YILDIR EVLİ"

Spor sunucusu olan Sarıoğlu, "Kadın gözüyle Türk futbolunu için ne diyorsunuz?" sözlerine, "Hiç öyle demeyelim. Ümit Özat'lık yapmayalım. Geçsinler karşımıza erkeğim diyeni sallarız ona göre" diye cevap verdi.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin hayranlarının sorulmasına, "Adam 10 yıldır evli. İki çocuğu var. İstedikleri kadar ayılıp, bayılsınlar. En büyük şarkıları ben söyledim ama bir futbol taraftarı olaraktı... Nasıl stadda 50 bin erkek gay gibi 'Aşkın Olayım' diye bağırıyorsa ben de Galatasaray taraftarı olarak başarılı bir adama 'Aşkın Olayım' diye şarkı söylerim. Ne kadar toksik ilişki yaşarlarsa yaşasınlar birbirlerine dönüyorlar" ifadelerini kullandı.