Hande Sarıoğlu Nişantaşı’nın göbeğinde tacize uğradı. Adamın üzerine yürüyüp…

Geçtiğimiz günlerde sokak tarzıyla dikkat çeken spiker Hande Sarıoğlu, Nişantaşı'nda tacize uğradı. Bir kişinin "Çok güzelsin" sözlerine sinirlenen spiker adamın üzerine yürüyerek "Seni buradan aldırırım" dedi.

Hande Sarıoğlu Nişantaşı’nın göbeğinde tacize uğradı. Adamın üzerine yürüyüp…

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu tarzıyla da dikkat çekiyor. Güzel spiker geçtiğimiz günlerde iddialı sokak tarzıyla beğeni toplamıştı. Hande Sarıoğlu'nun son olarak başına tatsız bir olay geldi.

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İddialara göre bir arkadaşı ile buluşmak için bir restorana giden sunucu yolda yürüdüğü esnada bir erkeğin sözlü tacizine uğradı. Bir kişi ünlü sunucu yanından geçerken "Çok güzelsin ya" diyerek Sarıoğlu'na laf attı. Bunun üzerine çileden çıkan Sarıoğlu adamın üstüne yürüyerek "Sen sağa sola kafana göre laf atma hakkını nereden buluyorsun. Seni buradan aldırırım" diyerek sert tepki gösterdi.
Bunun üzerine Sarıoğlu'na laf atan adam oradan söylenerek uzaklaştı.

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"BÖYLE DENSİZLERİ SOKAK ORTASINDA HİÇ EDECEKSİN"

Önceki akşam Simge Sağın'ın konserini izlemeye giden Hande Sarıoğlu konuyla ilgili muhabirlerin sorularına "Evet, böyle bir olay yaşandı. Nişantaşı’nda yürüyorum, herifin biri ben önünden geçerken 'çok güzelsin yeaa' diye bana laf söyledi. Ben de hiç lafımı esirgemem böyle durumlarda. Döndüm, üstüne yürüdüm, sen hayırdır, böyle rahat rahat sağa sola laf atma hakkını, haddini kimden alıyorsun, seni buradan aldırırım dedim!

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Hemen yan çizdi, ben sana söylemedim diyor, yanından erkek geçiyor o esnada ve utanmadan ona söyledim diyor. Böyle densizleri sokak ortasında hiç edeceksin. Lafı ağzının ortasına yapıştıracaksın ki bir daha had bulamayacaklar öyle rahat rahat sokaktan geçen kadınlara dil uzatmaya. Ben hiç affetmem, bunu gibi erkeğim diye ortalarda gezenlere hadlerini bildiririm. Kimse de susup başını yere eğip geçip gitmesin" diyerek cevap verdi.


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